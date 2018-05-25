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ПолітикаЕкономіка

Чи заплатить Путін: озвучено прогноз по справі MH17

2.4тЧитати новину російською

У разі міжнародного суду у справі про катастрофу малайзійського Boeing-777 на Донбасі, Росія спробує перекласти частину відповідальності на Україну і змусити її виплачувати компенсації родичам загиблих.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт з міжнародних питань Олександр Мусієнко.

За прогнозом експерта, такий суд може тривати 4-5 років.

"Я боюся, що суд може бути зведений до виплат Росією компенсацій родичам загиблих, і на цьому все скінчиться. Не притягнуть конкретних людей, не посадять до в'язниці. Росія скаже так: можливо, частково наша відповідальність є, а може цей "Бук" хтось вкрав. Ми зараз якихось прапорщиків притягнемо до відповідальності у себе, заплатимо якусь копійку компенсацій. Але разом з тим нехай платить і Україна - адже небо над Україною", - заявив він.

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Як підкреслив Мусієнко, для України важливо акцентувати, що це міжнародний збройний конфлікт, що Росія є країною-агресором.

"Є злочин, і винні у військових злочинах повинні бути притягнуті до відповідальності, сидіти в тюрмі. На Росію повинні бути накладені максимальні санкції, і всі збитки родичам загиблих повинна виплатити Росія, а не Україна", - заявив він.

При цьому, вважає експерт, притягнути до кримінальної відповідальності президента Росії Володимира Путіна не вдасться.

"Зараз Путін згідно з міжнародним правом користується імунітетом. Поки що тільки на президента Судану Аль-Башира є міжнародний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт за звинуваченням у геноциді. Він сидить у Судані безвиїзно, тільки в Росії буває, там його приймають. Дуже складно уявити, що Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт Путіна... Але намагатися притягти когось із вищого офіцерського складу потрібно", - підкреслив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL , Австралія і Нідерланди заявили про намір притягти Росію до відповідальності через причетність до катастрофи Boeing-777.

У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи повідомляли, що літак MH17 був збитий ракетою з комплексу "Бук", привезеною з Росії до Первомайського району Донецької області, який на момент катастрофи вже перебував під контролем терористів.

Згідно з проміжними підсумками розслідування, ЗРК "Бук" належав 53-й бригаді - підрозділу збройних сил Російської Федерації, що дислокується в Курську.

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Теми
На Донбасі збитий Boeing-777Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Олександр МусієнкоВолодимир Путін
Місце
Україна
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Крым Андрей
Крым Андрей
Такие иксперды вообще тупят не по детски. Если у вас не гражданския война с сепаратистами, а агрессия РФ, то тогда вообще отмазки типа "мы не думали, что там есть дальнобойные ЗРК" вообще не выдерживают никакой критики. Вы воюете со страной, имеющей одни из самых мощных зенитных ракет, и специально посылаете в район конфликта гражданские самолёты? Не закрываете небо для полётов? Так это же военное преступление. Это в пылу боя операторы могут непреднамеренно нацелиться на гражданский борт, перепутать цель. А тут тогда налицо преднамеренное действие, ставящее под смертельную угрозу жизни сотен людей.
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