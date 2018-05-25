Чи заплатить Путін: озвучено прогноз по справі MH17

У разі міжнародного суду у справі про катастрофу малайзійського Boeing-777 на Донбасі, Росія спробує перекласти частину відповідальності на Україну і змусити її виплачувати компенсації родичам загиблих.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт з міжнародних питань Олександр Мусієнко.

За прогнозом експерта, такий суд може тривати 4-5 років.

"Я боюся, що суд може бути зведений до виплат Росією компенсацій родичам загиблих, і на цьому все скінчиться. Не притягнуть конкретних людей, не посадять до в'язниці. Росія скаже так: можливо, частково наша відповідальність є, а може цей "Бук" хтось вкрав. Ми зараз якихось прапорщиків притягнемо до відповідальності у себе, заплатимо якусь копійку компенсацій. Але разом з тим нехай платить і Україна - адже небо над Україною", - заявив він.

Як підкреслив Мусієнко, для України важливо акцентувати, що це міжнародний збройний конфлікт, що Росія є країною-агресором.

"Є злочин, і винні у військових злочинах повинні бути притягнуті до відповідальності, сидіти в тюрмі. На Росію повинні бути накладені максимальні санкції, і всі збитки родичам загиблих повинна виплатити Росія, а не Україна", - заявив він.

При цьому, вважає експерт, притягнути до кримінальної відповідальності президента Росії Володимира Путіна не вдасться.

"Зараз Путін згідно з міжнародним правом користується імунітетом. Поки що тільки на президента Судану Аль-Башира є міжнародний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт за звинуваченням у геноциді. Він сидить у Судані безвиїзно, тільки в Росії буває, там його приймають. Дуже складно уявити, що Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт Путіна... Але намагатися притягти когось із вищого офіцерського складу потрібно", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Австралія і Нідерланди заявили про намір притягти Росію до відповідальності через причетність до катастрофи Boeing-777.

У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи повідомляли, що літак MH17 був збитий ракетою з комплексу "Бук", привезеною з Росії до Первомайського району Донецької області, який на момент катастрофи вже перебував під контролем терористів.

Згідно з проміжними підсумками розслідування, ЗРК "Бук" належав 53-й бригаді - підрозділу збройних сил Російської Федерації, що дислокується в Курську.

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