"Кожен день убивають українців": Маккейн порадив Путіну забути про G8

Президент Росії Дональд Трамп продемонстрував Росії повагу, яку мав би приберегти для найближчих союзників.

Таким чином сенатор-республіканець Джон Маккейн відреагував на слова глави США про повернення РФ до складу "Великої вісімки". Про це йдеться в його офіційній заяві.

"Володимир Путін із власної волі зробив Росію негідною членства у "Великій вісімці", коли вторгся в Україну і анексував Крим. З тих пір він не зробив нічого, що змінило би цей дуже очевидний факт", - підкреслив він.

При цьому Маккейн звернув увагу на те, що Росія несе відповідальність за загибель українців і сирійців.

"Кожен день, очолювані Росією сепаратисти, вбивають українців на Донбасі. Щодня сили Путіна допомагають Асаду вирізати сирійців. Щодня за допомогою вбивств, кібератак і ворожого впливу, Росія здійснює напади на демократичні інститути в усьому світі", - сказано в заяві.

Він упевнений, що своєю поведінкою Трамп зменшує лідерство США у світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Європейської Ради Дональд Туск виступив проти зміни формату G7 на G8 з поверненням в нього Росії.