Космічне фіаско Путіна: супутник Росії згорів дотла

Російський космічний апарат "Космос-2430" системи попередження про ракетний напад "Око", запущений ще в 2007 році, зійшов із орбіти і згорів в атмосфері.

Такі дані надало Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

Супутник припинив своє орбітальне існування 5 січня, повідомляє ТАСС.

Навколо світу

Апарат був виведений у космос 23 жовтня 2007 року із космодрому Плесецьк ракетою-носієм "Блискавка-М" і призначався для відстеження запусків міжконтинентальних балістичних ракет із території США.

Зв'язок із "Космосом-2430" нібито був утрачений ще в 2012-2014 роках через вироблення супутником свого ресурсу.

У даний час Росія формує новий космічний ешелон системи попередження про ракетний напад (супутники "Тундра", перший виведений на орбіту в 2015 році).

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