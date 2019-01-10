МоваЯзык
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Космічне фіаско Путіна: супутник Росії згорів дотла

4.1тЧитати матеріал російською

Російський космічний апарат "Космос-2430" системи попередження про ракетний напад "Око", запущений ще в 2007 році, зійшов із орбіти і згорів в атмосфері.

Такі дані надало Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

Супутник припинив своє орбітальне існування 5 січня, повідомляє ТАСС.

Новини
15 мільйонів зірок: опубліковано найбільше фото з космосу

Космічне фіаско Путіна: супутник Росії згорів дотла

Навколо світу

Апарат був виведений у космос 23 жовтня 2007 року із космодрому Плесецьк ракетою-носієм "Блискавка-М" і призначався для відстеження запусків міжконтинентальних балістичних ракет із території США.

Зв'язок із "Космосом-2430" нібито був утрачений ще в 2012-2014 роках через вироблення супутником свого ресурсу.

У даний час Росія формує новий космічний ешелон системи попередження про ракетний напад (супутники "Тундра", перший виведений на орбіту в 2015 році).

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній старший радник Держдепу Крістіан Уїтакер заявив, що зброя "Судного дня" РФ може стерти великі міста США з лиця землі.

Пізніше на Заході знайшли, чим відповісти новому озброєнню Путіна.

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
18
Коментарі
2
19
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Высосали из пальца какую-то чушь!!! Сошли с орбиты остатки неработающего спутника. В каталоге изменили запись об этом объекте. ВСЁ!!! . 10 лет жизни для такого спутника большой срок, потому он и умер уже давно!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Стук Кастрюль, про русские РУКИ из ЖОПЫ ни слова !!! ПОЗОРНАЯ недоНАЦИЯ !
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
паРАШНая Педерация ( Россия) занимает 1/9 ЧАСТЬ СУШИ ЗЕМЛИ... ЖОПА ЧЕЛОВЕКА занимает 1/9 ЧАСТЬ ТЕЛА... Россия - это вонючая ЖОПА ЗЕМЛИ, с ДЕРЬМОМ и с 80-90 млн ГЛИСТОВ !
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Юг Руси
Юг Руси
Веремога переможная!!! Спутник состарился и умер! А по версии лохлов, это оказывается - "фиаско"! ))))))) И причём, именно Путина! )))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Юг Руси, ты всегда об ЭТОМ кричишь, когда дрочишь ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наші блоги