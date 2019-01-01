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"Кошти підуть у Стамбул!" На росТБ влаштували істерику через доходи УПЦ МП

4.8тЧитати матеріал російською

Російський пропагандист Семен Багдасаров обурився через те, що РПЦ втратить величезні доходи через створення єдиної помісної Православної церкви України.

Істеричний спіч з цього приводу він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1". Так, рупор Кремля заявив, що українці нібито добровільно здалися в рабство Константинополю і будуть віддавати всі гроші йому (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Семен Багдасаров

Семен Багдасаров

Скріншот відео

"Зараз ви стали васалами стамбульського антихриста! Забудьте слово автокефалія! Ніхто автокефалію не дає! Треба правду казати — автономія! Що таке автономія? Це повністю залежне від конкретної автокефальної церкви якесь маленьке об'єднання. Митрополит призначається главою автокефальної церкви, грошики йдуть всі у центр автокефалії. І ніякої самостійності!" — бурхливо обурився він.

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Крім того, Багдасаров висловив упевненість в тому, що помісна церква в Україні нібито була створена виключно заради того, щоб насолити Росії навіть ціною "утиску" прав українських вірян.

"Я звертаюся до українських православних: вас здали в рабство стамбульському антихристу! Ваші кошти йтимуть тепер у Стамбул, і більшого сорому не було! Ось така церква захопила багатомільйонний український православний народ! Український народ повинен повстати і змести вас до бісової матері!" — вилаявся пропагандист.

На істеричний спіч з гумором відреагував український політтехнолог Олексій Голобуцький. Він яскраво висміяв обурення Багадасарова на своєму Telegram-каналі.

"Правильно: "засоби" українських християн повинні йти тільки в Москву! Кремлівські пропагандисти один за одним чесно визнають, що РПЦ в Україні цікавлять майно і гроші, винятково майно і гроші", — написав він.

"Кошти підуть у Стамбул!" На росТБ влаштували істерику через доходи УПЦ МП

Патріарх РПЦ Кирило

Патріарх РПЦ Кирило

Корреспондент.net

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Як повідомляв OBOZREVATEL,

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Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Росія
Теги
УПЦ МПРПЦ
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Gusenkov Konstantin
Gusenkov Konstantin
Хуй тебе без соли, а не деньги... мокша кацапская.
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Gusenkov Konstantin, он прочитал твой комментарий и он в истерике, правда.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
кацапня-ИДИТЕ НА ХУЙ! я панятно на руцкам? для вас в Украине есть только петля и пенобетон!
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Кацапы гавкают, караван идёт.
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