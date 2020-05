У Мексиці і Китаї випав град, форма якого дуже нагадує коронавірус COVID-19. Незвичайне природне явище налякало багатьох людей, і вони побачили в ньому знаки з неба.

Як пише Daily Mail, першими "коронавірусний" град помітили жителі муніципалітету Монтеморелос, в північному мексиканському штаті Нуево-Леон. Люди ділилися фото в соцмережах і писали, що так Бог вирішив нагадати про необхідність залишатися вдома або ж відправив людству символічне послання.

Через деякий час подібне фото в своєму Twitter опублікувала і мешканка китайського міста Циндао Арлен Лі. "Який град пройшов вночі в Циндао", – підписала вона світлину.

Однак метеоролог і консультант Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) Жозе Мігель Вінас сказав, що градини, які налякали людей, насправді були досить нормальними.

"Усередині бурі град починає утворюватися у вигляді невеликої сферичної форми і накопичує шари льоду зверху. Під час сильного шторму, коли град вже досить великий і розбивається вщент, багато з частинок зливаються воєдино, розбиваючи одна одну і утворюючи крижані шипи", – пояснив він.

What a hailstone last night in Qingdao !!! 💀 pic.twitter.com/XU28WeXIwP