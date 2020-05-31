Коронавірус з'явився в Європі задовго до виявлення в Китаї: сенсаційні дані

Французькі лікарі заявили, що новий коронавірус у країні міг з'явитися набагато раніше, ніж там було підтверджено перші офіційні випадки зараження (24 січня).

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Команда дослідників із міста Кольмар на північному сході Франції сказала, що виявила два рентгенівські знімки, зроблені з 16 до 18 листопада 2019 року, які відображають симптоми, що відповідають COVID-19. Про ймовірний прорив медиків у гонці за встановленням, де і коли пандемія коронавірусу вперше потрапила в Європу, написало видання NBC News.

Якщо таку інформацію підтвердять, то це буде свідчити про те, що вірус поширився у Європі за два місяці до того, як Франція оголосила про свої перші випадки 24 січня, а ще – задовго до того, як COVID-19 було офіційно ідентифіковано в Китаї.

Коронавірус з'явився в Європі задовго до виявлення в Китаї. Ілюстрація

Вчені вважають, що відображення поширення хвороби на ранніх стадіях є ключовим для розуміння способів захисту людей та запобіганню другому спалаху.

Так, нове спостереження очолив лікар Мішель Шмітт із лікарні Альберта Швейцера в Кольмарі. Під його керівництвом відділення рентгенології останні кілька тижнів проводило дослідження тисяч рентгенівських знімків грудної клітки з кінця 2019 року.

Пульмонолог, експерт із охорони здоров’я з Університету Вашингтона, лікар Він Гупта, ознайомившись із двома відповідними рентгенівськими знімками, заявив, що вони "відповідають" тому, що він бачив під час лікування пацієнтів із COVID-19.

Сам Шмітт сказав, що його команда тепер буде оглядати скани з жовтня. За його словами, чим більше інформації вони матимуть зараз, тим готовішими будуть до можливої ​​другої хвилі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції 24 січня були офіційно виявлені перші два випадки захворювання на коронавірус. Проте пізніше французький лікар заявив, що перший випадок зараження COVID-19 у країні трапився за місяць до офіційно зареєстрованого пацієнта.

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