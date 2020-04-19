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19 квітня • оновлено в 17:35
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Коронавірус зберігали в зламаному холодильнику: світ шокували фото з лабораторії Уханя

16т
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У Китайській пресі були опубліковані фото дворічної давності з наукового центру в Ухані, який займається дослідженням вірусів.

Як передає Daily Mail, в 2018 році видання China Daily показало знімки, які зараз викликали серйозні підозри в сторону китайської сторони. Нещодавно це кадри почали знову активно поширюватися в мережі.

Коронавірус зберігали в зламаному холодильнику: світ шокували фото з лабораторії Уханя
Коронавірус зберігали в зламаному холодильнику: світ шокували фото з лабораторії Уханя

Зокрема, була розповідь про сховище зразків на півтори тисячі штамів, яка супроводжувалася фото, на яких лаборантка відкривала морозильну камеру з пробірками.

ЗМІ звернули увагу на ту деталь, що гумка по периметру дверцят морозильника, покликана забезпечувати герметичність камери, очевидно відвалювалася. У мережі Китай підозрюють в тому, що саме це послужило причиною витоку коронавірусу з лабораторії.

Коронавірус зберігали в зламаному холодильнику: світ шокували фото з лабораторії Уханя
Коронавірус зберігали в зламаному холодильнику: світ шокували фото з лабораторії Уханя

Як писав OBOZREVATEL, уряд Великобританії побоюється, що пандемія коронавірусу могла бути викликана витоком з китайської лабораторії. Однак в Ухані вірусології заявили, що ніякого відношення до створення коронавірусу не мають.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Китай Ухань
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Китай сам по собі є постійною загрозою для здоров"я всього людства, оскільки в майже 1,5 млрдному населенні країні постійно циркулюють всілякі віруси та інша зараза. Причин багато: від скупченості і антисанітарії до "особливостей" харчування. Стверджую (не будучи медиком чи біологом), що епідемії грипу там постійно циркулюють, то послаблюючись, то посилюючись. Через те, що після смерті Мао Китай взяв курс на вдкритість, став зростати економічно тощо, сучасні транспортні комунікації (насамперед авіаційне сполучення) сприяють тому, що всі ці хвороби "мейд ін Чайна" розносяться по всьому світу. Тому для всього світу було б краще, якщо б "ханці" знаходилися в "самоізоляції"!)))
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
для кого эта детская разводяга?
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