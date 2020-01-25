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25 січня • оновлено в 19:05
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Коронавірус із Китаю поширюється все швидше: свіжі дані про заражених

2.8т
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У Китаї смертельним коронавірусом nCoV уже заразилося 1372 особи.

Про це по Центральному телебаченню повідомив глава КНР Сі Цзіньпін.

"Ми зіткнулися зі складною ситуацією, оскільки поширення нового коронавірусу прискорюється", – йдеться в повідомленні.

Крім того, кількість смертей не змінилася і склала 41 осіб. При цьому 39 пацієнтів одужали і виписані з лікарень.

Коронавірус у Китаї

Коронавірус у Китаї

Відзначається, що випадки захворювання були зареєстровані по всьому Китаю, за винятком Тибетського автономного району (ТАР, Південно-Західний Китай). Найбільше тих, що заразилися – 729 – в провінції Хубей, де вперше був зареєстрований спалах коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай
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