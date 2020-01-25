Коронавірус із Китаю поширюється все швидше: свіжі дані про заражених

У Китаї смертельним коронавірусом nCoV уже заразилося 1372 особи.

Про це по Центральному телебаченню повідомив глава КНР Сі Цзіньпін.

"Ми зіткнулися зі складною ситуацією, оскільки поширення нового коронавірусу прискорюється", – йдеться в повідомленні.

Крім того, кількість смертей не змінилася і склала 41 осіб. При цьому 39 пацієнтів одужали і виписані з лікарень.

Коронавірус у Китаї

Відзначається, що випадки захворювання були зареєстровані по всьому Китаю, за винятком Тибетського автономного району (ТАР, Південно-Західний Китай). Найбільше тих, що заразилися – 729 – в провінції Хубей, де вперше був зареєстрований спалах коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У місті Ухань (Китай), де почалося поширення смертельного коронавіруса, оголосили безстроковий карантин.

Також влада Китаю скасувала всі спортивні змагання як мінімум до квітня через ризик поширення смертельного захворювання.

Коронавірус 2019 nCoV присутній у двох підвидах: MERS і SARS. Вони розрізняються за первинними симптомами і можуть призводити до вірусної пневмонії.

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