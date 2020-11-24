Від коронавірусу померли більше 1,4 млн людей у всьому світі: статистика на 24 листопада. Постійно оновлюється

Коронавірус продовжив атакувати світ і Україну. Кількість заражених за останню добу зросла на більш ніж 504 тисячі і досягла понад 59,5 мільйона.

ВООЗ оприлюднила свій план розслідування причин виникнення пандемії. Експерти заявили, що крім кажана люди могли заразитися COVID-19 і від іншого носія, а так званих "нульових" пацієнтів на ринку в китайському місті Ухань могло бути декілька.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу: