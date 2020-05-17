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17 травня • оновлено в 19:59
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Коронавірус пішов не з ринку Уханя: вчені назвали винуватця пандемії

  • Версію про походження інфекції від кажанів ще треба довести

  • Вірус був "адаптований до поширення людиною"

  • Офіційний Пекін може приховувати справжнє джерело COVID-19

80.8т
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Джерелом коронавірусу COVID-19 навряд чи є ринок диких тварин в китайському місті Ухань.

Як передає Daily Mail, внаслідок досліджень біологів стало відомо про те, що інфекція могла потрапити на ринок від зараженої раніше людини, а не від кажанів.

Вчених здивував той факт, що вірус був уже "попередньо адаптований до поширення людиною". Версію про те, що інфекція могла передатися від тварини людині, все ще треба вивчити більш детально.

Навіть більше, вчені підозрюють причетність китайської влади, яка ніяк не сприяє тому, щоб встановити справжнє джерело вірусу.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, раніше світ шокували фото з лабораторії Уханя. У Китайській пресі були опубліковані фото дворічної давності з наукового центру, який займається дослідженням вірусів. ЗМІ запідозрили, що вірус міг "втекти" зі зламаного холодильника.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Китай Ухань
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    Підтверджені випадки: 18 291.

    Вилікувалися: 5116. Померли: 514.

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