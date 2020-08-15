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Туреччина побила антирекорд із захворюваності на коронавірус

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Світ
26,1 т.
Туреччина

Туреччина побила антирекорд щодо виявлених випадків COVID-19. Фото автора Engin Akyurt: Pexels

У Туреччині за добу зафіксували 1256 нових випадків COVID-19, що стало антирекордом за останні 45 днів.

За день помер ще 21 пацієнт із коронавірусом. Про це свідчать дані, опубліковані на сторінці в Twitter міністра охорони здоров'я країни Фахреттіна Коджі.

Загальна кількість виявлених інфікованих у країні досягла 248 117, серед яких летальних випадків – 5955.

"Давайте разом зменшимо кількість нових пацієнтів, кількість важких пацієнтів і постраждалих", – закликав громадян міністр охорони здоров'я Туреччини.

Скриншот

Скриншот

Twitter / Dr. Fahrettin Koca

Twitter / Dr. Fahrettin Koca

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, заслужена лікарка України, професорка Ольга Голубовська заявила, що COVID-19 залишиться до березня-2021.

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ТуреччинаКоронавірус
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