Туреччина побила антирекорд із захворюваності на коронавірус

У Туреччині за добу зафіксували 1256 нових випадків COVID-19, що стало антирекордом за останні 45 днів.

За день помер ще 21 пацієнт із коронавірусом. Про це свідчать дані, опубліковані на сторінці в Twitter міністра охорони здоров'я країни Фахреттіна Коджі.

Загальна кількість виявлених інфікованих у країні досягла 248 117, серед яких летальних випадків – 5955.

"Давайте разом зменшимо кількість нових пацієнтів, кількість важких пацієнтів і постраждалих", – закликав громадян міністр охорони здоров'я Туреччини.

Скриншот

Twitter / Dr. Fahrettin Koca

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, заслужена лікарка України, професорка Ольга Голубовська заявила, що COVID-19 залишиться до березня-2021.

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