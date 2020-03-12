Коронавірус у перший день пандемії продовжив атаку на світ

Число інфікованих коронавірусом COVID-19 в усьому світі станом на 12 березня наблизилося до 126 тисяч осіб, померли вже більше 4900 пацієнтів.
Хвороба проникла вже в 114 країн – серед них і Україна. При цьому більше 66 тис. осіб вже вилікувалися від захворювання.
У зв'язку з оголошеною увечері 11 березня пандемією коронавірусу президент США Дональд Трамп терміново звернувся до нації і заявив про намір скасувати всі поїздки з Європи в США строком на 30 днів.
Трамп перекрив поїздки в Європу
"Ми припинимо всі поїздки з Європи до Сполучених Штатів на найближчі 30 днів. Нові правила наберуть чинності в п'ятницю опівночі. Ці обмеження будуть коригуватися відповідно до умов на місцях", – сказав Трамп.
Відзначимо, в п'ятірку країн за кількістю підтверджених випадків зараження входять:
Китай (80 921)
Італія 12 462 (більш ніж 2 тис. нових випадків за добу)
Іран (9 000)
Південна Корея (7 755)
Іспанія (2 231)
Німеччина посідає шосте місце (1908 випадків), далі йдуть Франція (1784) і США (1100). Закривають десятку Швейцарія (613) і Норвегія (598), яка вперше увійшла в світову топ-10, витіснивши з неї Японію (581).
Коронавірус продовжив атаку на світ
У США через різке зростання випадків зараження оголосили надзвичайну ситуацію в 24 штатах.
Перші три випадки зараження виявили на Кубі. За даними влади, інфіковані громадяни Італії прибули до Гавани, а потім попрямували в місто Тринідад у центральній частині країни. Заражені ізольовані, їх стан стабільний.
Перший випадок смерті від коронавірусу зафіксований у Греції. Помер 66-річний чоловік, який відвідував Єгипет і Ізраїль.
Найменше випадків захворювання серед європейських країн (по 1 інфікованому) – в Монако, Ліхтенштейні, Андоррі, Ватикані і Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в ВООЗ офіційно оголосили, що спалах нового коронавірусу в світі є пандемією.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".