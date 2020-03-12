Коронавірус у перший день пандемії продовжив атаку на світ

Число інфікованих коронавірусом COVID-19 в усьому світі станом на 12 березня наблизилося до 126 тисяч осіб, померли вже більше 4900 пацієнтів.

Хвороба проникла вже в 114 країн – серед них і Україна. При цьому більше 66 тис. осіб вже вилікувалися від захворювання.

У зв'язку з оголошеною увечері 11 березня пандемією коронавірусу президент США Дональд Трамп терміново звернувся до нації і заявив про намір скасувати всі поїздки з Європи в США строком на 30 днів.

Трамп перекрив поїздки в Європу

"Ми припинимо всі поїздки з Європи до Сполучених Штатів на найближчі 30 днів. Нові правила наберуть чинності в п'ятницю опівночі. Ці обмеження будуть коригуватися відповідно до умов на місцях", – сказав Трамп.

Відзначимо, в п'ятірку країн за кількістю підтверджених випадків зараження входять:

Китай (80 921)

Італія 12 462 (більш ніж 2 тис. нових випадків за добу)

Іран (9 000)

Південна Корея (7 755)

Іспанія (2 231)

Німеччина посідає шосте місце (1908 випадків), далі йдуть Франція (1784) і США (1100). Закривають десятку Швейцарія (613) і Норвегія (598), яка вперше увійшла в світову топ-10, витіснивши з неї Японію (581).

Коронавірус продовжив атаку на світ

У США через різке зростання випадків зараження оголосили надзвичайну ситуацію в 24 штатах.

Перші три випадки зараження виявили на Кубі. За даними влади, інфіковані громадяни Італії прибули до Гавани, а потім попрямували в місто Тринідад у центральній частині країни. Заражені ізольовані, їх стан стабільний.

Перший випадок смерті від коронавірусу зафіксований у Греції. Помер 66-річний чоловік, який відвідував Єгипет і Ізраїль.

Найменше випадків захворювання серед європейських країн (по 1 інфікованому) – в Монако, Ліхтенштейні, Андоррі, Ватикані і Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ВООЗ офіційно оголосили, що спалах нового коронавірусу в світі є пандемією.

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