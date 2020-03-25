Коронавірус не перешкода: Ухань готується відновити роботу аеропорту

Міжнародний аеропорт Уханя в китайській провінції Хубей, яка найбільше постраждала від коронавірусу, відновить роботу та почне приймати вантажні й пасажирські рейси з 8 квітня.

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З такою заявою на пресконференції 25 березня виступив заступник голови Управління транспортних перевезень цієї провінції Ван Беньцзюй. Про це повідомляє ТАСС.

"Ми ведемо переговори з Державним управлінням цивільної авіації КНР про якнайшвидше відновлення комерційних і пасажирських перевезень в аеропортах регіону", – сказав він.

Аеропорт китайського Уханя відкриється для вантажних і пасажирських перевезень 8 квітня

За його словами, це не стосується міжнародних напрямків та рейсів до або з Пекіна. Але водночас йдеться про відновлення міжнародних вантажних рейсів.

"Ухань із 00:00 8 квітня відновить комерційні та пасажирські авіаперевезення, за винятком міжнародних напрямків і рейсів до Пекіна", – додав Беньцзюй.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у китайській провінції Хубей карантин через коронавірус закінчиться 25 березня. Планується, що будуть зняті обмеження на виїзд із різних районів регіону, за винятком міста Ухань.

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