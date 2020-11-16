Коронавірус міг з'явиться в Італії ще в вересні-2019 – дослідження

Новий коронавірус (COVID-19) циркулює в Італії ще з вересня 2019 року.

Як показує дослідження Національного інституту раку (INT) в Мілані, опубліковане в журналі SAGE, коронавірус міг поширитися за межі Китаю раніше, ніж передбачалося.

Офіційно перший в Італії пацієнт з COVID-19 був виявлений 21 лютого в невеликому містечку недалеко від Мілана, в північному регіоні Ломбардія.

Але результати італійських дослідників показують, що 11,6% з 959 здорових добровольців, які брали участь у випробуванні на рак легенів в період з вересня 2019 року по березень 2020 року, виробили антитіла до коронавірусу задовго до лютого.

Ще один специфічний тест на антитіла до SARS-CoV-2 був проведений Університетом Сієни для того ж дослідження. Він показав, що 4 випадки, що датуються першим тижнем жовтня, також були позитивними на антитіла, що означає зараження в вересні.

"Це головний висновок: люди без симптомів не тільки були позитивними після серологічних тестів, але також мали антитіла, здатні вбити вірус", – сказав Reuters співавтор дослідження Джованні Аполоне.

Таким чином, новий коронавірус може довго циркулювати серед населення з низьким рівнем летальності, а потім спливти з руйнівною силою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії через високий рівень захворюваності на COVID-19 і великої кількості госпіталізованих знову перевантажена система лікарень.