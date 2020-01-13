Принц Гаррі і Меган Маркл йдуть із сім'ї: королева Єлизавета озвучила вердикт

Королева Великобританії Єлизавета II офіційно відреагувала на рішення принца Гаррі і герцогині Сассекської Меган Маркл відмовитися від королівських привілеїв.

Про це йдеться в її заяві, оприлюдненій в понеділок, 13 січня, за підсумками королівської сімейного наради, передає ВВС.

"Моя сім'я і я повністю підтримуємо бажання Гаррі і Меган почати нове життя як молода сім'я. Хоча ми б вважали за краще, щоб вони залишалися повноцінними членами королівської сім'ї, ми поважаємо і розуміємо їх бажання жити більш незалежним життям, залишаючись при цьому найціннішою частиною моєї родини", – сказано в заяві.

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Також, за словами Єлизавети II, буде перехідний період, під час якого Гаррі і Меган будуть поступово прощатися з повноваженнями членів монаршої родини, живучи в Британії і Канаді. Вона зазначила, що остаточне рішення щодо цього процесу очікується найближчими днями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 січня Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження. Читайте про те, чим загрожує їх рішення і від чого їм доведеться відмовитися.

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