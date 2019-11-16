Угоди не буде: МЗС РФ зробило гучну заяву щодо українських кораблів

У Міністерстві закордонних справ Росії спростували домовленість повернути захоплені біля Керченської протоки українські кораблі до саміту в "нормандському форматі", який призначений на 9 грудня.

Відповідну заяву пресслужба зовнішньополітичного відомства зробила у суботу, 16 листопада, в коментарі "Интерфаксу".

"Спочатку зроблена Києву пропозицію весь цей час не втрачала свою актуальність. Вони це можуть зробити в будь-який момент", – сказали в МЗС РФ, зазначивши, що зроблено це має бути, як і заявляли в Москві, "під гарантії збереження" кораблів як речових доказів.

Росія відмовилася повертати кораблі ВМС РБК

Нагадаємо, 15 листопада, газета "Коммерсантъ" повідомила, що Росія нібито поверне українські "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", відбуксувавши їх в море, де кораблі повинна зустріти українська сторона. Уточнювалося, що Москва і Київ нібито вже приступили до обговорення дати і місця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.

У полон потрапили 24 члени екіпажу, при цьому троє моряків отримали поранення. Вони повернулися на Батьківщину в результаті обміну.

Україна звернулася в Міжнародний трибунал ООН з морського права, щоб довести незаконність дій РФ.

25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплених кораблі, однак конкретних дій після цього не було.

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