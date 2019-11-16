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16 листопада • оновлено в 15:01
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Угоди не буде: МЗС РФ зробило гучну заяву щодо українських кораблів

2.6т
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У Міністерстві закордонних справ Росії спростували домовленість повернути захоплені біля Керченської протоки українські кораблі до саміту в "нормандському форматі", який призначений на 9 грудня.

Відповідну заяву пресслужба зовнішньополітичного відомства зробила у суботу, 16 листопада, в коментарі "Интерфаксу".

"Спочатку зроблена Києву пропозицію весь цей час не втрачала свою актуальність. Вони це можуть зробити в будь-який момент", – сказали в МЗС РФ, зазначивши, що зроблено це має бути, як і заявляли в Москві, "під гарантії збереження" кораблів як речових доказів.

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Росія відмовилася повертати кораблі ВМС

Росія відмовилася повертати кораблі ВМС

РБК

Нагадаємо, 15 листопада, газета "Коммерсантъ" повідомила, що Росія нібито поверне українські "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", відбуксувавши їх в море, де кораблі повинна зустріти українська сторона. Уточнювалося, що Москва і Київ нібито вже приступили до обговорення дати і місця.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
Загострення в Азовському морі
Місце
Росія
Тег
Керченська протока
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Вислоухим поставили условие оплатить год стоянки у причала в Керчи. И боевие корыта сразу стали не нужны Украине.
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Таев Иван
Таев Иван
Какелам опять по губам поводили
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иловайский юрий
иловайский юрий
послали вежливо)
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