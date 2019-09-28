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29 вересня • оновлено в 14:11
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Корабель затонув: з'явилися подробиці НП з українцями в Атлантичному океані

9.5т Читати матеріал російською

Судно "Bourbon Rhode", яке вважалося зниклим в Атлантичному океані, затонуло.

Про це повідомили в прес-релізі судновласника ввечері в суботу, 28 вересня.

Рятувальники разом з військово-морськими силами Франції продовжують пошуки членів екіпажу, підключивши до операції вертольоти. Для надання допомоги деякі суду навіть змінили свій курс.

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Всього на борту "Bourbon Rhode" було близько 10 українців. Поки що відомо про порятунок трьох членів екіпажу, двоє з яких - українці.

vesselfinder.com

vesselfinder.com

Bourbon Rhode

Як повідомляв OBOZREVATEL, в порту Ульсан (Південна Корея) в суботу, 28 вересня, стався вибух і пожежа на вантажному судні Stolt Groenland під прапором Кайманських островів, на якому перевозили нафтопродукти.

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Порошко Пете
Порошко Пете
Я ж конєшна діко ізвіняюсь, но зачем вспоминать, что Украинцам нужна были Якобинская диктатура, в особе СОБД УБОП ГУ МВД Украины. Бурбоны о которых рассказывали по Радио Свобода были своего рода альтернативой Якобинской Диктатуре, и Диктатуре Якобинцев (не смотря на схожесть названия разные явления происходившие в разное время). Да и говорят не так и сложно отправлять ко дну корабли, например в Бермудском Треугольнике явление само по себе происходит уже пошел как-то было ко дну бизнесмен из Израиля.
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
А где какловское "где х0хлы(в оригинале цапы) - там смерть"?
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Из всего экипажа, спасут только украинцев, потому что они не тонут.
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Шапиро Жeнька, как, извиняюсь, говн0?
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