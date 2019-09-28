Корабель затонув: з'явилися подробиці НП з українцями в Атлантичному океані

Судно "Bourbon Rhode", яке вважалося зниклим в Атлантичному океані, затонуло.

Про це повідомили в прес-релізі судновласника ввечері в суботу, 28 вересня.

Рятувальники разом з військово-морськими силами Франції продовжують пошуки членів екіпажу, підключивши до операції вертольоти. Для надання допомоги деякі суду навіть змінили свій курс.

Всього на борту "Bourbon Rhode" було близько 10 українців. Поки що відомо про порятунок трьох членів екіпажу, двоє з яких - українці.

vesselfinder.com Bourbon Rhode

Як повідомляв OBOZREVATEL, в порту Ульсан (Південна Корея) в суботу, 28 вересня, стався вибух і пожежа на вантажному судні Stolt Groenland під прапором Кайманських островів, на якому перевозили нафтопродукти.

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