Корабель США із військовими катерами для України увійшов у Чорне море

Корабель під американським прапором Ocean Freedom увійшов у Чорне море. На його борту – патрульні катери, які є військовою допомогою США для України.

Про їх шлях розповів на своїй сторінці в Facebook керівник проекту ГО "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко.

Так, патрульні катери Р190 "Слов'янськ" і Р191 "Старобільськ" закріплені на верхній палубі судна.

Як відомо, це – швидкохідні патрульні катери Берегової охорони США, призначені для патрулювання і пошуково-рятувальних операцій у прибережних водах. Їх передали українській стороні 27 вересня минулого року.

Маршрут слідування

Маршрут слідування

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні поточного року Державна прикордонна служба отримала у своє розпорядження два катери типу Safe Boat 27 за сприяння посольства США в Україні.

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