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20 жовтня • оновлено в 13:53
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Корабель США із військовими катерами для України увійшов у Чорне море

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Корабель під американським прапором Ocean Freedom увійшов у Чорне море. На його борту – патрульні катери, які є військовою допомогою США для України.

Про їх шлях розповів на своїй сторінці в Facebook керівник проекту ГО "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко.

Так, патрульні катери Р190 "Слов'янськ" і Р191 "Старобільськ" закріплені на верхній палубі судна.

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"Історія тривала п'ять років!" До Одеси прямують патрульні катери США
Корабель США із військовими катерами для України увійшов у Чорне море

Як відомо, це – швидкохідні патрульні катери Берегової охорони США, призначені для патрулювання і пошуково-рятувальних операцій у прибережних водах. Їх передали українській стороні 27 вересня минулого року.

Маршрут слідування

Маршрут слідування

Маршрут слідування

Маршрут слідування

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні поточного року Державна прикордонна служба отримала у своє розпорядження два катери типу Safe Boat 27 за сприяння посольства США в Україні.

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Тема
Військова допомога Україні
Місце
Україна
Тег
Чорне море
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Крым Андрей
Крым Андрей
А встречать сие послание от хозяев будут с митингом и оркестром, как баржу с углём в своё время?
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3
3
Кресст Оксана
Кресст Оксана
ой .., радость то .., наконец то уже везут ... )))
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"Их передали украинской стороне 27 сентября прошлого года." Так значит Порошенко их ещё в сентябре 2018-го Украине продал ...
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