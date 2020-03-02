Відразу два конкуренти Трампа вибули з президентських перегонів

Два конкуренти Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах у США – мільярдер Том Стаєр і колишній мер міста Саут Бенд Піт Буттіджідж – вибули з виборчих перегонів.

Причиною таких рішень політиків стали провальні для них результати праймеріз. Так, Стаєр з величезним відривом програв у штаті Південна Кароліна, передає "Голос Америки".

Він інвестував мільйони доларів у передвиборну рекламу, однак на внутрішньопартійних виборах, за попередніми даними, його підтримали лише 11,3% виборців.

Том Стаєр Известия

"Ми живемо в країні, де глибока економічна несправедливість, де багаті люди отримують вигоду за рахунок всіх інших. Я не входив у ці передвиборчі перегони, щоб просто отримати голоси. Я вів цю кампанію, щоб говорити про речі, які мене хвилювали найбільше", – підсумував Стаєр свою участь у виборах.

Буттіджідж заявив про своє рішення ввечері в неділю, 2 березня. Він встиг здобути перемогу на праймеріз у штатах Айова і Нью-Гемпшир, проте не досяг успіху в штатах Невада і Південна Кароліна і виявився далеко позаду лідерів.

"Ми повинні визнати, що на даному етапі гонки кращий спосіб зберегти віру в ці цілі і ідеали – це відійти в бік і допомогти згуртувати нашу партію і нашу країну. Отже, сьогодні ввечері я ухвалюю важке рішення призупинити свою кампанію на пост президента", – цитує його CNN.

Піт Буттіджідж ekd.me

Буттіджідж став першим відкритим гомосексуалістом, який не лише брав участь у презідентських виборах, але і зміг пройти перший етап, отримавши підтримку для висування на пост глави держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що всі конкуренти Трампа перед праймеріз висловилися проти співпраці з Росією.

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