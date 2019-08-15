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"Конфлікт на 100 років!" Жириновський накинувся на Путіна через Зеленського

1.2т Читати матеріал російською

Скандальний російський політик Володимир Жириновський обурився через те, що президент Росії Володимир Путін розмовляв телефоном із главою України Володимиром Зеленським.

Депутат нелегітимної Держдуми назвав це беззмістовним, оскільки війна на Донбасі нібито не припиниться до кінця ХХІ століття. Нахабними погрозами він вибухнув в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

Скріншот відео

"Конфлікт на все ХХІ століття! Поки 2019. У 2099 можна буде сказати, що, можливо, колись в ХХІІ столітті можна буде добитися тиші. Тому розмовляти із Зеленським взагалі не можна було телефоном. Я не розумію, чому президент розмовляє! Ми не визнали виборів!" – вибухнув обуреннями Жириновський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Жириновський знову заговорив про зміну русла Дніпра. Після цього, за його словами, окупований Крим отримає стільки прісної води, що захлинеться нею. Іншу частину України одіозний лідер ЛДПР пригрозив "втопити в крові" за протистояння агресору на Донбасі.

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Теми
російська пропаганда Війна на Донбасі
Особи
Володимир Жириновський Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Росія
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Молодец жирик...уважуха...
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Сироткин Андрюха:"Молодец жирик...уважуха". Понятное дело: на Руси всегда юродивых ценили. В один прекрасный день кто-то и из Ваших почитателей напишет...
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