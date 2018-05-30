После развала Советского Союза многим казалось, что приснопамятные времена гонений на инакомыслящих, в авангарде которых всегда были представители интеллигенции, канули в лету. Но, похоже, в моем родном Азербайджане, многим современным последователям советских методов идеологической обработки мозгов населения, страх полностью отключил память.

Иначе как можно понимать ту вакханалию, которую, по команде "фас" из аппарата президента, развернули против всемирно известного кинодраматурга Рустама Ибрагимбекова все проправительственные СМИ, вовлекая в этот процесс осуждения уже и его коллег, многие из которых получили путевку в творческую жизнь лично из его рук?

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Недавно ушел из жизни известный актер Фуад Поладов-один из самых достойных граждан Азербайджана, которого я знал лично многие годы и отсутствие которого в жизни мы еще долго будем ощущать. Этот человек никогда не пресмыкался ни перед кем, всегда четко и ясно высказывал свою гражданскую позицию, когда многие его коллеги по цеху предпочитали отмалчиваться и именно поэтому власть его не любила. Фуад Поладов не только жил достойно, но и показал всем нам, что и умирать можно достойно. Именно поэтому реакция общества на его безвременный уход из жизни была такой энергетически человечной, какой я не припомню за последние годы.

Припоминаю, как на похоронах Фуада, его коллега по сцене Фахраддин Манафов выступил с речью, где он сказал о том, что такие как Фуад Поладов являются глыбами, на которых держится азербайджанская культура и что покойный Фуад являлся для него всегда примером в жизни.

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Так что же произошло с вами, господин Манафов и почему вы сегодня, за "30 сребренников" из аппарата президента, как Иуда выступаете по национальному телевиденнию и с пафосом осуждаете Рустама Ибрагимбекова за отсутствии патриотизма, которое якобы кинодраматург проявил в фильме "Кавказское трио", участвуя в этой гнусной кампании травли кинодраматурга, который вас за руки привел в кинематограф и с рук которого вы ели хлеб многие годы?

На востоке говорят, что характер человека лучше всего познается по его поведению в решительную минуту и эта поговорка очень точно характеризует актера Фахраддин Манафова, мелкого и алчного представителя Мельпомены, которых сегодня, к сожалению, развелось очень много на моей исторической Родине. Вспомнилось также, как во время передачи Манафов сказал, что все знают его как "шубутного" человека. Так вот, запомните господин Манафов, что теперь весь Азербайджан знает вас как лицемера и труса, как человека предавшего не только своего Учителя, но и память таких людей, как Фуад Поладов и не забывайте, что предателей презирают даже те, кому они сослужили службу.