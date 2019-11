Мільйони розігнали водометами: Колумбію накрили масштабні протести. Фото і відео

У Колумбії близько 2 мільйонів осіб вийшли з протестом проти уряду і президента Івана Дуке Маркеса.

Мирний спочатку мітинг перетворився на масові зіткнення, пише в п'ятницю, 22 листопада, DW (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Демонстранти, серед яких профспілкові активісти, студенти і вчителі, висловили невдоволення соціальною нерівністю, насильством проти корінних народів, а також значним масштабом корупції.

Колумбію накрили мільйонні протести Telegram-канал Протесты в мире

Колумбію накрили мільйонні протести Telegram-канал Протесты в мире

Колумбію накрили мільйонні протести Telegram-канал Протесты в мире

Колумбію накрили мільйонні протести Twitter Bhavika Kapoor

У столиці країни Боготі протестуючі почали підпалювати барикади і громити зупинки громадського транспорту. Крім того, були зафіксовані акти мародерства. Активісти спробували проникнути в будівлю парламенту країни. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

Колумбію накрили мільйонні протести The Wall Street Journal

Колумбію накрили мільйонні протести Twitter El Guapo Plethora

Колумбію накрили мільйонні протести Twitter Dylan Baddour

Акції охопили й інші міста. Так, мер Калі, третього за чисельністю населення міста Колумбії, ввів комендантську годину в нічний час.

After Haiti, Ecuador and Chile, now also Colombia is fighting back against neoliberal policies.



Scenes from the strike, riots and mass protest in Bogota this week. #paranacional # 21NSomosTodos pic.twitter.com/6NOB7HmqYL - redfish (@redfishstream) November 22, 2019

This pot banging - known locally as a Cacerolazo - is in protest against the government and is happening simultaneously over the sprawling city of Bogota. It has gone on for well over 25 minutes now. pic.twitter.com/plwllP5ME3 - Steven Grattan (@sjgrattan) November 22, 2019

#Breaking : Will we see another country engulfed in protests? The union workers across #Colombia are calling to go out on the streets to protest against the government, in the streets of the capital in #Bogota there are already clashes with riot police. pic.twitter.com/SDrxdDh9xC - Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) November 21, 2019

One group of students on a Bogotá highway as Colombia 's national day of protests gets underway pic.twitter.com/WtHs7wcS6G - Dylan Baddour (@DylanBaddour) November 21, 2019

Absolutely massive.



Today in Colombia huge protests against the right-wing government and President swept across the country.



This is Bogota. pic.twitter.com/nwYbrd2Adz - Joshua Potash 🆘 (@JoshuaPotash) November 21, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Грузії біля будівлі уряду правоохоронці розігнали масовий протест.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!