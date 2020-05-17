Колишній посол Китаю в Україні знайдений мертвим в Ізраїлі: сплив загадковий момент

Посол Китаю в Ізраїлі Ду Вей був знайдений мертвим у своїй офіційній резиденції вранці в неділю, 17 травня.

Як передає CNN із посиланням на прессекретаря ізраїльського МЗС, тіло дипломата виявили в резиденції в Герцлії (на північ від Тель-Авіва), версія про вбивство не розглядається. Китайське посольство в Ізраїлі, як і офіційний Пекін, смерть посла ще не коментували.

Ду Вей з 2016 до 2020 року працював послом Китаю в Україні, а в Ізраїль перебрався лише в лютому поточного року в зв'язку з пандемією COVID-19. Вей був одружений, мав одного сина.

Ду Вей CNN

Він помер за кілька днів до візиту в Єрусалим держсекретаря США Майка Помпео, який відкрито розкритикував дії Китаю в розпал пандемії коронавірусу, закликавши Ізраїль відмовитися від контрактів із інфраструктури та комунікацій з китайськими компаніями.

Як писав OBOZREVATEL, лікар із Китаю напередодні розкрив брехню влади про COVID-19. Він підтвердив, що спершу замовчувалися ключові подробиці про масштаби спалаху захворювання.

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