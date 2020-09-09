Колесникова стала підозрюваною у справі про "захоплення влади" в Білорусі, – адвокат

Колесникова стала підозрюваною у кримінальній справі про "захоплення влади".
Член Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова перебуває в статусі підозрюваної у кримінальній справі про заклики до захоплення державної влади.
Про це повідомило TUT.BY з посиланням на адвокатку затриманої Людмилу Козак. Кримінальну справу порушено за ч.3 ст.361 Кримінального кодексу (Публічні заклики до захоплення державної влади, або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь).
Захисниця змогла зустрітися з Колесниковою в СІЗО №1, де та зараз перебуває.
"З Марією все в порядку, жодних процесуальних дій поки не відбувалося", – повідомила Козак.
З семи членів президії Координаційної ради шість або затримані, або насильно вивезені за кордон. На волі знаходиться тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 серпня перед виборами президента Білорусі, Колесникову вже затримували. Тоді співробітники міліції пояснили свої дії тим, що нібито переплутали її з іншою людиною.
Через місяць, 7 вересня, стало відомо, що в центрі Мінська її нібито викрали. У білоруській міліції спростували свою причетність, а через майже добу, вранці 8 вересня, з'явилася інформація, що Колесникова намагалася виїхати в Україну.
Офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський сказав, що Колесникова, а також її колеги Іван Кравцов та Антон Родненков пройшли прикордонний контроль на кордоні з Україною.
Разом з тим, провладні ЗМІ Білорусі заявили, що опозиціонери нібито намагалися здійснити прорив через кордон. Також повідомляється, що Колесникова нібито випала з авто і була затримана. Доказів цьому немає.
Пізніше Держприкордонслужба України підтвердила, що Кравцов і Родненков прибули в країну. Що стосується Колесникової, то вона кордон не перетинала.
Ексучасниця президентських виборів в Білорусі Світлана Тихановська відреагувала на повідомлення про те, що Марію Колесникову, Антона Родненкова та Івана Кравцова викрали невідомі. За її словами, білоруський режим займається терором.
Члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову затримали і помістили в СІЗО №1 на вулиці Володарського в Мінську. Про це повідомив батько Колесникової.
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