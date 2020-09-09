Колесникова стала підозрюваною у справі про "захоплення влади" в Білорусі, – адвокат

Член Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова перебуває в статусі підозрюваної у кримінальній справі про заклики до захоплення державної влади.

Про це повідомило TUT.BY з посиланням на адвокатку затриманої Людмилу Козак. Кримінальну справу порушено за ч.3 ст.361 Кримінального кодексу (Публічні заклики до захоплення державної влади, або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь).

Захисниця змогла зустрітися з Колесниковою в СІЗО №1, де та зараз перебуває.

"З Марією все в порядку, жодних процесуальних дій поки не відбувалося", – повідомила Козак.

З семи членів президії Координаційної ради шість або затримані, або насильно вивезені за кордон. На волі знаходиться тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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