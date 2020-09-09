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Колесникова стала підозрюваною у справі про "захоплення влади" в Білорусі, – адвокат

Борис Бондар
Борис Бондар
Світ
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Колесникова стала підозрюваною у кримінальній справі про 'захоплення влади'

Колесникова стала підозрюваною у кримінальній справі про "захоплення влади".

Член Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова перебуває в статусі підозрюваної у кримінальній справі про заклики до захоплення державної влади.

Про це повідомило TUT.BY з посиланням на адвокатку затриманої Людмилу Козак. Кримінальну справу порушено за ч.3 ст.361 Кримінального кодексу (Публічні заклики до захоплення державної влади, або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь).

Захисниця змогла зустрітися з Колесниковою в СІЗО №1, де та зараз перебуває.

"З Марією все в порядку, жодних процесуальних дій поки не відбувалося", – повідомила Козак.

З семи членів президії Координаційної ради шість або затримані, або насильно вивезені за кордон. На волі знаходиться тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 8 серпня перед виборами президента Білорусі, Колесникову вже затримували. Тоді співробітники міліції пояснили свої дії тим, що нібито переплутали її з іншою людиною.

  • Через місяць, 7 вересня, стало відомо, що в центрі Мінська її нібито викрали. У білоруській міліції спростували свою причетність, а через майже добу, вранці 8 вересня, з'явилася інформація, що Колесникова намагалася виїхати в Україну.

  • Офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський сказав, що Колесникова, а також її колеги Іван Кравцов та Антон Родненков пройшли прикордонний контроль на кордоні з Україною.

  • Разом з тим, провладні ЗМІ Білорусі заявили, що опозиціонери нібито намагалися здійснити прорив через кордон. Також повідомляється, що Колесникова нібито випала з авто і була затримана. Доказів цьому немає.

  • Пізніше Держприкордонслужба України підтвердила, що Кравцов і Родненков прибули в країну. Що стосується Колесникової, то вона кордон не перетинала.

  • Ексучасниця президентських виборів в Білорусі Світлана Тихановська відреагувала на повідомлення про те, що Марію Колесникову, Антона Родненкова та Івана Кравцова викрали невідомі. За її словами, білоруський режим займається терором.

  • Члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову затримали і помістили в СІЗО №1 на вулиці Володарського в Мінську. Про це повідомив батько Колесникової.

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