Ответы на вопросы "когда в России рванет" и "кто вместо"..? Рекомендую к распространению.

А. Сотник: СЧАСТЬЕ РУССКОГО ЛОХА

"Такие, как Востриков, будут окружать "нового государя", которого уже наверняка пестуют в спец-пробирке: "Расти, царёк, большой и маленький, усвой прежние ошибки, расти красивый и говорливый. Русским лохам на радость, и нам на счастье…"

Смотрите видеостатью на канале Sotnik-TV.

Текст и начитка – Александр Сотник

Монтаж – Роман Переверзев