Ответы на вопросы "когда в России рванет" и "кто вместо"..? Рекомендую к распространению.
А. Сотник: СЧАСТЬЕ РУССКОГО ЛОХА
"Такие, как Востриков, будут окружать "нового государя", которого уже наверняка пестуют в спец-пробирке: "Расти, царёк, большой и маленький, усвой прежние ошибки, расти красивый и говорливый. Русским лохам на радость, и нам на счастье…"
Смотрите видеостатью на канале Sotnik-TV.
Текст и начитка – Александр Сотник
Монтаж – Роман Переверзев
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