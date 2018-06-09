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Саша Сотник
Саша Сотник
Російський журналістВсі статті автора

Когда же в России рванет

4.5тЧитати новину російською

Ответы на вопросы "когда в России рванет" и "кто вместо"..? Рекомендую к распространению.

А. Сотник: СЧАСТЬЕ РУССКОГО ЛОХА

"Такие, как Востриков, будут окружать "нового государя", которого уже наверняка пестуют в спец-пробирке: "Расти, царёк, большой и маленький, усвой прежние ошибки, расти красивый и говорливый. Русским лохам на радость, и нам на счастье…"

Смотрите видеостатью на канале Sotnik-TV.

Текст и начитка – Александр Сотник

Монтаж – Роман Переверзев

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "Обозреватель".

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Автор
Саша СотникСаша Сотник
Теми
Санкції проти РосіїХолодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
Об'єкт
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Александра Сотника
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