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19 березня • оновлено в 17:53
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Князь Монако заразився коронавірусом

3.9т
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Князь Монако Альбер II заразився коронавірусом.

Як повідомили у пресслужбі княжого палацу, його аналіз на коронавірус показав позитивний результат, проте стан здоров'я князя не викликає занепокоєння, передає видання Varmatin.

"Князь Монако Альбер II, який був перевірений раніше, має позитивний результат на Covid-19. Його стан здоров'я не викликає занепокоєння. За суверенним князем стежать його лікар і фахівці центру лікарні Принцеси Грейс (CHPG). Князь Альбер продовжує працювати з офісу в своїх приватних квартирах", – сказано в повідомленні.

Князь Монако Альбер II заразився коронавірусом

Князь Монако Альбер II заразився коронавірусом

Також повідомляється, що Альбер II перебуває у постійному контакті з членами свого кабінету, урядом, співробітниками та близькими людьми.

У заяві підкреслюється, що Альбер II закликає підданих дотримуватися діючого в князівстві карантину і максимально обмежувати контакти.

Відзначимо, що чотири дні тому у пресрелізі уряду князя повідомлялося про зараження державного міністра Сержа Телле.

Минулого тижня бразильські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що аналіз на зараження коронавірусом президента Бразилії Жаіра Болсонару показав позитивний результат. Однак пізніше сам Болсонару заявив, що повідомлення про те, що він нібито заразився коронавірусів, не відповідають дійсності.

Нагадаємо, що у прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо запідозрили коронавірус, а президент США Дональд Трамп контактував із зараженим бразильським політиком.

Як повідомляв OBOZREVATEL депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Німеччини Хаген Рейнхольд заразився коронавірусом.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Монако
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