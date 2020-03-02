КНДР таємно запустила ракети, викликавши потужний землетрус

Північна Корея в понеділок, 2 березня, вперше в 2020 році запустила два неопізнаних снаряди в бік Японського моря.

Про це повідомляє агентство Yonhap. Подібні випробування КНДР знову пройшли всупереч резолюції Ради безпеки ООН.

За даними південнокорейського Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS), Пхеньян провів запуски з району міста Вонсан. "Наші військові відстежують ситуацію на випадок додаткових пусків і підтримують боєготовність", – відзначили в JCS.

КНДР таємно запустила ракети, викликавши землетрус Главком

При цьому в мережі повідомили, що в Північній Кореї зафіксували землетрус магнітудою 4.8, який, ймовірно, був викликаний запуском ракет.

Південнокорейські ЗМІ уточнили, що КНДР провела пуск двох ракет малої дальності з району порту Вонсан в провінції Канвондо. Дальність польоту склала близько 240 кілометрів, висота приблизно 35 кілометрів.

Розвідувальні органи США і Південної Кореї почали "ретельне розслідування".

Зауважимо, в 2019 році КНДР провела запуски ракет 13 разів. Як правило, північнокорейські військові випробовували балістичні ракети – запуски зазвичай проводилися по два снаряди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше диктатор КНДР Кім Чен Ин заявив, що не дотримуватиметься добровільного мораторію на випробування ядерних ракет, і пригрозив світу "новою стратегічною зброєю".

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