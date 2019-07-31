КНДР таємно запустила нові ракети: сусіди б'ють на сполох

У районі узбережжя Японського моря у середу, 31 липня, були запущені нові балістичні ракети КНДР малого радіусу дії.

Про це заявили військові Південної Кореї, пише "Ренхап". Правда, у Північній Кореї про випробування мовчать. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Наші збройні сили сьогодні (31 липня) на світанку зафіксували у районі Кальмі у міста Вонсан пуски у північно-східному напрямку в морі двох балістичних ракет малого радіусу дії", – заявив об'єднаний комітет начальників штабів збройних сил Південної Кореї.

Запуск ракети у КНДР "Ренхап"

Відзначається, що вони подолали відстань від 240 до 330 кілометрів, їх політ нібито проходив на низькій висоті.

У зв'язку з новими ракетними випробуваннями у КНДР Південна Корея скликала екстрену нараду Ради національної безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня Північна Корея захопила риболовецьке судно Росії "Сянхайлінь-8" із 17 моряками на борту.

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