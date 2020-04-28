Клінтон висловила підтримку Байдену на виборах президента США

Ексдержсекретарка США Хілларі Клінтон публічно оголосила про свою підтримку кандидата в президенти Джо Байдена на майбутніх виборах у країні.

Про це вона заявила під час онлайн-конференції з кандидатом, зазначивши, що він готувався до президентства все життя, а сама вона "мала честь" працювати з ним не один рік. Її слова цитують РИА Новости.

"Я хотіла б додати свій голос до багатьох інших, хто підтримав вас. Дуже рада бути частиною вашої кампанії – не тільки підтримати вас, але й допомогти висвітлити багато питань, які поставлені на карту на цих президентських виборах", – сказала американська політикиня.

Хілларі Клінтон і Джо Байден

Крім цього, ексдержсекретарка США наголосила, що була не тільки колегою Байдена, але і його другом.

"Хотіла б, щоб він був президентом прямо зараз, але я не зможу дочекатися цього, якщо всі ми не зробимо свою справу", – додала Клінтон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з попередніми підсумками голосування, станом на 11 березня, ексвіцепрезидент США Джо Байден перемагає на внутрішньопартійних виборах у чотирьох штатах.

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