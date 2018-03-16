Чому росіяни вибирають Путіна: Медведєв розкрив секрет

Безальтернативність обрання президентом Росії нинішнього главу держави Володимира Путіна пояснюється історичної схильністю росіян до поклоніння "сильну руку".

Про це в ефірі ObozTV заявив політичний консультант Олег Медведєв.

"Зрозуміло, що, можливо не на рівні 80-90%, але на рівні 60-70% росіяни підтримують свого вождя. Це клінічний факт, який неможливо спростувати. Тому перебування Путіна при владі цілком відповідає настроям російського суспільства. Це саме та влада, яку хочуть бачити росіяни", - підкреслив він.

Крім того, експерт вважає, що Кремлю давно варто було задуматися над тим, щоб скасувати прямі вибори президента країни.

"Звичайно, для цього не обов'язково влаштовувати цирк, який вони називають виборами, а знайти якісь інші форми. Наприклад, вінчання на царювання, плебісцит або взагалі скасувати загальні президентські вибори і нехай голосувала б Держдума і Рада федерації. Але факт в тому, що Путін там знаходиться відповідно до російської політичної культури і традиції", - впевнений Медведєв.

За його словами, поїздка в анексований Крим служить цьому непрямим підтвердженням.

"Візит до Криму є таким способом накалювання атмосфери, генерацією ура-патріотичного психозу. Це власне за законами драматургії і є кульмінацією всієї кампанії Путіна. Можливо, що для росіян це більш серйозне дійство, ніж навіть коли він всі ті свої ядерні брязкальця демонстрував під час послання", - констатував він.

Як повідомляв Обозреватель, раніше науковий співробітник Інституту водних проблем РАН, член партії РОДП "Яблуко" Юрій Медовар заявив, що вибори президента Росії, які пройдуть 18 березня, можуть стати останніми в історії країни.