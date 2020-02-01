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1 лютого • оновлено в 16:59
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Клімкін розповів про точку неповернення між Трампом і Зеленським: у чому суть

2.3т
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Якби президент України Володимир Зеленський пішов на поводу у глави США Дональда Трампа і почав розслідування проти його суперника на виборах Джо Байдена, це би стало справжньою проблемою у друхсторонніх відносинах.

Таку заяву зробив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі "Суботнього інтерв'ю" на "Радіо Свобода" (відео є у відкритому доступі в мережі, щоб подивитися, поскрольте). На його думку, тиск із боку Трампа на Зеленського проявлявся у будь-якому випадку.

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Павло Клімкін

Павло Клімкін

Скріншот з відео

При цьому Клімкін уточнює, що він точно не знає, яким він був, і чи може він викликати якусь юридичну відповідальність.

"Що стосується Зеленського, з приводу справи проти Байдена, нічого мегакатастрофічного він не сказав. Він же не пообіцяв почати розслідування? От якби він це сказав, це була б реальна проблема", – підкреслив ексміністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Клімкін заявляв, що ризики для країни після оприлюднення стенограми розмови президентів США Трампа і України Зеленського просто божевільні.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Володимир Зеленський Джо Байден Павло Клімкін Дональд Трамп
Місце
Україна
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Полный иди от изм! Если Байден с 3.14здил у Украины деньги, то почему расследовать и потребовать вернуть, по климкину -это идти на поводу у Трампа? Хотя что ждать от Климкина! Душа холопа!
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