Клімкін розповів про точку неповернення між Трампом і Зеленським: у чому суть

Якби президент України Володимир Зеленський пішов на поводу у глави США Дональда Трампа і почав розслідування проти його суперника на виборах Джо Байдена, це би стало справжньою проблемою у друхсторонніх відносинах.

Таку заяву зробив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі "Суботнього інтерв'ю" на "Радіо Свобода" (відео є у відкритому доступі в мережі, щоб подивитися, поскрольте). На його думку, тиск із боку Трампа на Зеленського проявлявся у будь-якому випадку.

Павло Клімкін Скріншот з відео

При цьому Клімкін уточнює, що він точно не знає, яким він був, і чи може він викликати якусь юридичну відповідальність.

"Що стосується Зеленського, з приводу справи проти Байдена, нічого мегакатастрофічного він не сказав. Він же не пообіцяв почати розслідування? От якби він це сказав, це була б реальна проблема", – підкреслив ексміністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Клімкін заявляв, що ризики для країни після оприлюднення стенограми розмови президентів США Трампа і України Зеленського просто божевільні.

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