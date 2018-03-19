Китай проведе референдум в Сибіру: озвучений прогноз

У світлі останніх президентських виборів в Росії перспективи країни виглядають аж ніяк не райдужними.

"Відбуватиметься деградація", - сказав в інтерв'ю "Обозревателю" російський опозиціонер Єгор Савін.

"Деградація економіки, деградація соціальної сфери, освіти, медицини, деградація культурного рівня та іншого. Це триватиме, допоки в бюджеті не закінчаться гроші - як у Радянському Союзі, коли скінчилося все. Сьогодні платити пенсії - а немає пенсій, немає зарплат, немає нічого, все скінчилося", - пояснив він.

"При цьому закінчиться і держава Російська Федерація?" - запитав "Обозреватель". "Я не виключаю, що це може призвести до військових конфліктів", - відповів Савін.

У цьому контексті він додав, що не виключає "заварухи" в одному з "нестабільний регіонів" - в Чечні або Дагестані, - які захочуть існувати незалежно.

Крім того, опозиціонер не виключив, що "постане питання про відділення Сибіру".

У цьому контексті він зауважив: "Росія показала, як треба проводити референдуми. Китай може дуже вдало провести референдум на Далекому Сході. Чи проголосують? Проголосують. Я не Нострадамус, щоб загадувати, але поки все йде до цього".

Як писав "Обозреватель", російський журналіст Ігор Яковенко заявив про те, що найбільш реальними причинами можливого розвалу Російської Федерації можуть бути три, одна з яких - суттєве посилення санкцій проти РФ.