Китай готується вдарити по США: Пентагон знайшов докази

Китай протягом останніх двох років активно готується наносити удари по американських силах.

Так, згідно з доповіддю Пентагону, істотно збільшилася кількість операцій з використанням бомбардувальників, передає CNN.

При цьому акцентується увага на тому, що витрати на оборону Китаю в 2017 році перевищили 190 млрд. дол.

"За останні три роки Народно-визвольна армія Китаю швидко розширила свої надводні зони операцій з використанням бомбардувальників, набираючи досвід к критичних морських районах і, ймовірно, навчаючись ударам по цілям США і їх союзників", - йдеться в доповіді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США звинуватили Україну в тому, що вона поставила двигуни в Китай.