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ПолітикаЕкономіка

Китай готується вдарити по США: Пентагон знайшов докази

5.2тЧитати новину російською

Китай протягом останніх двох років активно готується наносити удари по американських силах.

Так, згідно з доповіддю Пентагону, істотно збільшилася кількість операцій з використанням бомбардувальників, передає CNN.

При цьому акцентується увага на тому, що витрати на оборону Китаю в 2017 році перевищили 190 млрд. дол.

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"За останні три роки Народно-визвольна армія Китаю швидко розширила свої надводні зони операцій з використанням бомбардувальників, набираючи досвід к критичних морських районах і, ймовірно, навчаючись ударам по цілям США і їх союзників", - йдеться в доповіді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США звинуватили Україну в тому, що вона поставила двигуни в Китай.

Місце
Китай
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Комментарии на сайте не модерированы
Koval Oleg
Koval Oleg
Пендосам нуна срочно выходить из наты и просить Путина о защите ... а он ещё подумает
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Д Алексей
Д Алексей
Koval Oleg, ты клоун? ахахахах... .хуйло просить о помощи ? это та армия, где 2 недоделанных самолета 5 го поколения? та армия, где нет денег на производство танков "Армата", грозная мультиармия? ...
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
За последние лет пять США готовит удары по Китаю, стягивая вооружение и последние несколько лет устраивают провокации в Южно-Китайском море
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
американцы уже всего бояться скоро обысыкаться от любого шораха будут
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