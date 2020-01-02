Кім Чен Ин пригрозив світу новою секретною зброєю

Диктатор КНДР Кім Чен Ин заявив, що не буде виконувати добровільний мораторій на випробування ядерної зброї, і пригрозив світу "новою стратегічною зброєю".

Як пише The Washington Post, про це лідер Північної Кореї повідомив у вівторок, 31 грудня на з'їзді Трудової партії.

У своєму виступі Ин скаржився, що США відповіли на мораторій продовженням військових навчань з Південною Кореєю, порушивши, таким чином, обіцянку президента Штатів Дональда Трампа. Диктатор додав, що Білий дім передав Південної Кореї новітнє військове обладнання і ввів проти КНДР санкції. За словами Ина, такі заходи Вашингтона показують приклад "ворожої" політики і "гангстерства".

Також глава КНДР заявив, що незабаром його країна продемонструє "нову стратегічну зброю", яка, як вважають експерти, може виявитися міжконтинентальною балістичною ракетою, пише видання.

Крім того, на з'їзді Ин пообіцяв "поставити на постійне чергування потужний ядерний засіб стримування, здатний приборкати аналогічну загрозу з боку США". Разом з тим, він, допускаючи можливість компромісу, додав, що "масштаб і сила нашого стримування" буде залежати від "майбутньої поведінки США".

WP зазначає, що Північна Корея не випробовувала ядерну зброю і ракети дальнього радіусу дії на протязі останніх двох років. Однак на тлі серйозного погіршення відносин з США в минулому році, Пхеньян провів більше десятка стрільб із застосуванням балістичних ракет малого радіусу дії.

Дональд Трамп і Кім Чен Ин

"Північна Корея, по суті, приставила МБР до голови Дональда Трампа з тим, що отримати дві найбажаніші поступки: пом'якшення санкцій і якісь гарантії безпеки. Кім Чен Ин грає в небезпечну геополітичну гру "хто перший злякається", – висловився старший директор корейських досліджень при Центрі національних інтересів Гаррі Казіаніс.

Старший радник у справах Північно-Східної Азії при Міжнародній антикризової групи Дуйон Кім підкреслив, що виступ північнокорейського лідера було помірним, зваженим і спокійним. Це говорить про те, що Пхеньян продовжить свій звичний курс з метою стати потужною економічною і ядерною державою, покладаючись виключно на себе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник президента США з нацбезпеки Роберт О'Брайен заявив, що Штати готові реагувати в разі нових ракетних випробувань Північної Кореї.

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