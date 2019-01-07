Кім Чен Ин покинув Північну Корею — ЗМІ

До Китаю прибув потяг з високопоставленою офіційною особою з Північної Кореї, на якому міг бути лідер КНДР Кім Чен Ин.

Як повідомляє агентство Yonhap, кордон поблизу китайського міста Даньдун транспорт перетнув близько 22:15 за місцевим часом, а очікуваний час прибуття в Пекін – 10:00.

Чутки про те, що в потязі може бути особисто Кім Чен Ин з'явилися через те, що дороги навколо вокзалу було перекрито, а за місцем чергували десятки машин служби безпеки. Після перетину транспортом кордону, проїзд для автомобілів був відкритий.

"Не було підтверджено, чи був високопоставлений північнокорейський чиновник у потязі", – розповіло джерело агентству, уточнивши, що всі північнокорейські потяги пофарбовані в зелений колір.

Кім Чен Ин

У разі, якщо Кім Чен Ин дійсно приїхав до Китаю, це стане четвертим його візитом у КНР менш ніж за рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Кім Чен Ин зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у столиці В'єтнаму Ханої.