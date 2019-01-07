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Кім Чен Ин покинув Північну Корею — ЗМІ

10.4тЧитати матеріал російською

До Китаю прибув потяг з високопоставленою офіційною особою з Північної Кореї, на якому міг бути лідер КНДР Кім Чен Ин.

Як повідомляє агентство Yonhap, кордон поблизу китайського міста Даньдун транспорт перетнув близько 22:15 за місцевим часом, а очікуваний час прибуття в Пекін – 10:00.

Чутки про те, що в потязі може бути особисто Кім Чен Ин з'явилися через те, що дороги навколо вокзалу було перекрито, а за місцем чергували десятки машин служби безпеки. Після перетину транспортом кордону, проїзд для автомобілів був відкритий.

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"Не було підтверджено, чи був високопоставлений північнокорейський чиновник у потязі", – розповіло джерело агентству, уточнивши, що всі північнокорейські потяги пофарбовані в зелений колір.

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин

У разі, якщо Кім Чен Ин дійсно приїхав до Китаю, це стане четвертим його візитом у КНР менш ніж за рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Кім Чен Ин зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у столиці В'єтнаму Ханої.

Особа
Кім Чен Ин
Місце
Китай
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Fomenko Nikolay
Fomenko Nikolay
Удивляет то усиленное внимание, направленное на освещение событий, происходящих с такой, казалось бы, незначительной особой, как "президент северной кореи". Может быть и Украине стоит приступить к производству ядерного оружия, благо, наработки, причем довольно серьезные, в наличии имеются. Тогда и Рашка заткнется !
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Китай спонсор терроризма это факт
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кожедуб Руслан, ты - дерьмо! Вот это - факт!
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