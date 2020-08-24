Кім Чен Ин перебуває в комі, КНДР очолила його сестра – ЗМІ

Кім Чен Ин перебувє в комі, а на чолі КНДР – його сестра Кім Йо Чжон, повідомляють ЗМІ.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин серйозно захворів на фоні чуток про його обмежені публічні виступи цього року й нібито впав у кому.

Водночас раніше він встиг поступитися частиною своєї влади молодшій сестрі Кім Йо Чжон. Про це з посиланням на слова Чан Сон Міна, колишнього помічника покійного президента Південної Кореї Кім Де Чжуна, повідомляє New York Post.

"Я вважаю, що він перебуває у комі, але його життя не закінчилося", – заявив ексдипломат.

Він зазначив, що молодша сестра лідера КНДР висловила готовність допомогти в управлінні країною.

"Повну структуру правонаступності не сформовано, тому Кім Йо Чжон висувається на перший план, оскільки вакуум не може підтримуватися протягом тривалого періоду", – пояснив Чан Сон Мін.

Кім Чен Ин і Кім Йо Чжон на міжкорейському саміті в Будинку миру 27 квітня 2018 року в Пханмунджомі, Південна Корея

За даними видання, його заяви з'явилися після того, як південнокорейські шпигуни розкрили, що 33-річна сестра Кіма зараз є його "де-факто заступником командира", хоча вона не була призначена його спадкоємицею.

Зокрема, повідомляється, нібито на зустрічі за закритими дверима із законодавцями Національна розвідувальна служба КНДР пояснила, що зміна влади частково спрямована на "зняття стресу Кім Чен Ина від його правління і запобігання винності в разі провалу політики".

Нагадаємо, що в 2020 році лідера Північної Кореї бачили на публіці лише декілька разів після того, як у квітні поширилися чутки про те, що його здоров'я погіршилося через невдалу операцію на серці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин делегував більше обов'язків своїм помічникам, зокрема сестрі Кім Йо Чжон, яка стала фактично другою людиною в країні.

Також ми розповідали про те, що відомо про сестру Кім Чен Ина Кім Йо Чжон, яку називають його спадкоємицею на посаді керівника Північної Кореї.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся