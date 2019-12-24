"Київ – мати міст!" Лукашенко поставив Росію на місце

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Росії намагаються забути про Київську Русь, а також про нібито "братерство" російського і українського народів.

Про це він розповів у ефірі "Ехо Москви". На його думку, Росії не варто робити вигляд, нібито Київської Русі не існувало. Він зазначив, що Київ – мати міст і від цього не можна йти.

"Була Київська Русь, Київ був, і тут не треба вам особливо розчепірювати в Росії пальці і говорити, що начебто цього не було. Мати міст наших, і від цього не треба йти. Ми звідти в якійсь мірі всі пішли, і хрестили, напевно, нас там. Тому ми це розуміємо, це не перепишеш, це історія. У Росії ви намагаєтеся це, не переписати, це неможливо, – ви намагаєтеся це забути", – сказав він.

Лукашенко заявив, що в Росії нібито намагаються забути про Київську Русь

Президент Білорусі вважає, що "не треба це забувати, це ображає українців".

"Багато можна з історії привести фактів, які говорять про те, що ми близькі, ми брати, ми рідні, як Путін мені в Пітері сказав. Ми рідні, і з цього повинні виходити. Не треба все в бухгалтерію перетворювати", – підкреслив Лукашенко.

Як писав OBOZREVATEL, Лукашенко заявив, що якщо Росія буде намагатися порушити суверенітет країни, то Захід і НАТО вважатимуть це за загрозу і буде війна.

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