Керівництво Азербайджану і Вірменії виступило з суперечливими заявами про збитий Су-25

Президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян виступили із суперечливими заявами про вірменський штурмовий літак Су-25, який нібито збив турецький F-16.

За словами Алієва, Туреччина не бере участі в конфлікті в Нагірному Карабасі. Зі свого боку Пашинян стверджує, що турецькі військові перебувають в Азербайджані, пише "Комерсант".

В ефірі російського пропагандистського телеканалу "Росія-1" президент Азербайджану сказав, що Анкара надає Баку тільки моральну підтримку.

"Ми вдячні турецькій державі і народу за солідарність і за підтримку нам. В жодній іншій якості Туреччина в даному конфлікті не бере участь. І всі чутки про те, що Туреччина бере участь як сторона конфлікту, які поширюються з вірменської сторони, носять провокаційний характер, як прийнято зараз це говорити, це фейк ньюс", – зазначив Алієв.

Також глава держави заявив, що з урахуванням нинішньої позиції керівництва Вірменії переговорів бути не може.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян також в ефірі "Росії-1" підкреслив, що їхній літак збила саме турецька авіація.

За його словами, високопоставлені військові Туреччини перебувають в Азербайджані і керують діями в зоні конфлікту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство оборони Вірменії заявило, що турецький винищувач F-16 у вівторок, 29 вересня, збив їхній штурмовик Су-25.

Цю інформацію спростували в Міноборони Азербайджану і глава департаменту комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун.

Нагадаємо, що ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану загострилася вранці 27 вересня. Баку і Єреван звинуватили в порушенні перемир'я один одного.

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