Казарін – про протести: Білорусь Лукашенка закінчилася

Режим Олександра Лукашенка, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, в будь-якому випадку чекає кінець.

Цей сценарій неминучий, незалежно від того, чи зуміють перемогти білоруси, які протестують проти нинішньої влади. Таку думку висловив на своєму Telegram-каналі український журналіст Павло Казарін.

"Напевно, Олександр Лукашенко щиро вірить в те, що говорить. У свою історичну роль. В те, що врятував країну від злиднів і націоналізму. В радянський пломбір і держплан. Судячи з усього, він щиро переживає за майбутнє того, що створив. За весь білоруський побутовий "СРСР на мінімалках". За всю цю радянську етику, помножену на двадцять сортів ковбаси. Швидше за все, він відчуває себе атлантом, який тримає небо. Те саме, яке без нього неодмінно впаде людям на голови", – пише він.

"Але тільки все це зовсім нічого не змінює. "Білорусь Лукашенка" вже закінчилася – незалежно від того, як складеться далі його власна доля. Якщо він піде – впаде все, що він споруджував 26 років. Якщо залишиться – воно впаде тим паче".

Журналіст нагадав, що останні два десятиліття навколо Білорусі встиг сформуватися свій власний міф. Адже ця країна стала справжньою меккою для прорадянських людей, які бачили в ній зразковий уламок СРСР – з "порядком", "чистотою" і державним соціалізмом.

"Уречевлена мрія для всіх, хто вважав, що СРСР не був приречений на розвал. Білорусь служила для них доказом, що радянська модель не обов'язково повинна була програти в холодній війні. Але цей міф від початку був брехливим. Тому що всі останні 26 років Білорусь, фактично, жила за рахунок Москви. Вона була ще одним наростом на нафтогазовій трубі – і все її благоденство було штучним і дотаційним. Лукашенко успішно торгував суверенітетом країни, за який Москва була готова платити з власного бюджету", – пояснив Казарін.

Разом з тим, підкреслює він, з точки зору тієї самої Москви, Лукашенко просив занадто багато, а віддавав занадто мало. Так, він легко продав Росії прапори, герб і мову, але до останнього пручався, коли слідом за символічним суверенітетом Москва вимагала від нього поступитися ще й економічним.

"Ймовірно, тепер в Кремлі сприймають те, що відбувається, з прихованою зловтіхою. Тому що в найбільш оптимістичному для себе результаті Лукашенко буде змушений віддавати Москві борги. Якщо він втримається, то заплатити за це йому доведеться всім тим, що викликало в прорадянських обивателів захват і розчулення. Державною монополією, плановою стабільністю та іншим радянським спадком. Йому доведеться пустити в країну всіх тих російських покупців, яким він раз-по-раз відмовляв у доступі до активів", – спрогнозував журналіст.

Аналогічний сценарій, вважає Казарін, чекає Лукашенко навіть в тому випадку, якщо він не втримає владу в своїх руках. Адже весь цей економічний білоруський "заповідник" від початку був штучним і дотаційним. Отже, він навряд чи зможе вижити без структурних реформ, інвестицій та приватизації.

"Здатність Білорусі до транзиту влади теж під питанням. Олександр Лукашенко відчайдушно намагався не ділитися впливом, а тому не створював у своїй країні інститути. В результаті, виглядає так, ніби вся система зав'язана на одну-єдину людину. У ній немає не тільки опозиції. У ній немає ні політбюро, ні правлячої партії. Якщо Лукашенко не втримається при владі – у його спадщини попросту не буде душеприкажчика", – вказав на ще один аргумент на користь неминучості падіння режиму Лукашенка український журналіст.

Підсумовуючи, Казарін зробив висновок, що як би не склалося персональне майбутнє Лукашенка, доля його політичної спадщини досить сумна. Адже він створив систему, яка принципово нежиттєздатна.

"Проблема зовсім не у "змові" і не в "підступах" – проблема в тому, що історію не виходить обдурити. Втім, сам Лукашенко навряд чи коли-небудь визнає власне банкрутство. І до кінця життя буде твердити про те, що його мрію зруйнували протести. Що причиною падіння став не він сам, зі своїм від початку приреченим проєктом, а люди, втомлені від його беззмінного правління. Нинішня криза зробить його щасливою людиною. Тому що саме на неї він буде списувати руйнування того потьомкінського села, яке він будував два з половиною десятиліття. Лукашенко повинен бути вдячний своїй повсталій країні", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Казарін попередив, що Лукашенко, намагаючись придушити протест в своїй країні, повторює шлях українського експрезидента-утікача Віктора Януковича за часів Майдану.

Також журналіст переконаний, що навіть якщо зараз протести в Білорусі не мають проєвропейських настроїв, з часом країна повністю повторить шлях України.

Адже Росія не дозволить вийти зі своєї орбіти впливу ще одній країні. Саме це і змусить білорусів змінити вектор розвитку і забути міф про "братнкі народи".

Нагадаємо, легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий срок президентства ставиться під сумнів громадськістю і спостерігачами.

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