"Казахстан поділити": ідеолог "російської весни" заговорив про смерть Назарбаєва

Після смерті президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва країну треба поділити з Китаєм.

Такі плани озвучив лідер партії "Інша Росія" і один з ідеологів так званої "російської весни" письменник Едуард Лимонов в Twitter.

"Про Казахстан. По смерті Назарбаєва будуть два претендента на його розділ. З населенням в 17 мільйонів, Казахстан приречений. Але одним нам не впоратися з утриманням величезного Казахстану. Поки поділити з Китаєм, але історія не стоїть на місці. При нагоді в майбутньому посунемо Китай", - написав він.

Нагадаємо, раніше Лимонов "заповів" Росії "приєднати всі російськомовні області України, починаючи з Харкова".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні війська Росії відпрацювали захоплення країн Балтії.