Рідні жертв катастрофи МН17 влаштували протест Росії у Нідерландах

У Гаазі (Нідерланди) напередодні суду щодо катастрофи рейсу МН17 родичі загиблих влаштували мовчазний протест під посольством Росії, вимагаючи притягнути до відповідальності винних у трагедії.

У неділю, 8 березня, вони встановили навпроти будівлі посольства 298 білих стільців, які символізують жертв збитого літака, передає DW.

На сидіннях розклали білі троянди і встановили фотографії. Крім того, були розміщені плакати, зокрема, з написом про те, що людяність важливіша за політику.

Акція під посольством РФ через катастрофу МН17 Укрінформ

Серед загиблих на борту літака було 196 громадян Нідерландів. Перед будівлею російського диппредставництва зібралися близько 15 родичів загиблих, до них приєдналися перехожі. Хвилиною мовчання вони вшанували пам'ять жертв.

Акція під посольством РФ через катастрофу МН17 Укрінформ

Акція під посольством РФ через катастрофу МН17 DW

Акція під посольством РФ через катастрофу МН17 Укрінформ

Акція під посольством РФ через катастрофу МН17 DW

Додамо, пресслужба Офісу генерального прокурора повідомила, що міжнародну слідчу групу від України у справі MH17 очолив заступник голови ГПУ Гюндуз Мамедов (загалом у групі 4 співробітника відомства).

"У JIT (Joint Investigation Team – Спільна слідча група) входять представники правоохоронних органів п'яти країн: України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії", – зазначили в повідомленні.

8 березня JIT провела перше засідання в оновленому складі. "Мамедов запевнив, що ця справа є одним ыз ключових пріоритетів у діяльності органів прокуратури. Тому національні правоохоронні органи не тільки готові ще більш ефективно розслідувати злочин, але і як можна швидше знайти всіх винних у трагедії для притягнення до кримінальної відповідальності", – поінформувала пресслужба.

Нагадаємо, Україна, Нідерланди, Бельгія, Малайзія і Австралія надіслали спільного листа голові Ради Безпеки і генсеку ООН про початок 9 березня судового засідання щодо Boeing-777.

Судовий процес почнеться в юридичному комплексі, розташованому недалеко від аеропорту Схіпхол поблизу Амстердама, звідки вилітав збитий малайзійський Boeing.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.