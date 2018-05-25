Катастрофа МН-17: дві країни офіційно звинуватили Росію у трагедії

Австралія і Нідерланди мають намір залучити Росію до відповідальності через причетність до краху Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines на Донбасі в 2014 році.

Під час засідання голландського ради міністрів ці країни офіційно звинуватили Росію в причетності до трагедії.

Як повідомляє Reuters , країни закликали РФ приєднатися до обговорення, щоб прийти до рішення, яке відновить справедливість.

"Бук"

"Виходячи з висновків JIT Нідерланди і Австралія переконані, що Росія несе відповідальність за розміщення установки" Бук ", яка використовувалася для знищення літака рейсу MH17 ... Наші дві країни повідомили Росію про своє рішення", - йдеться в заяві на сайті уряду Нідерландів.

Так уряд Нідерландів прийняв рішення з цього питання за пропозицією глави МЗС Стефа Блоку.

"Уряд завжди говорило, що правда про катастрофу MH17 повинна вийти на поверхню і справедливість для жертв та їхніх близьких родичів повинна восторжествувати. Нідерланди мають підтримку міжнародної спільноти у цьому відношенні", - заявив Блок.

У заяві також йдеться про подальшу можливу передачу справи до міжнародного суду або організацію.

"Бук"

"Ми закликаємо Росію прийняти на себе відповідальність і в повній мірі співпрацювати в процесі встановлення істини і досягнення справедливості для жертв MH17 і їх близьких родичів", - заявив Блок.

Пізніше в Кремлі офіційно відреагували на звинувачення .

Президент України Петро Порошенко доручив МЗС приєднатися до ініційованого Нідерландами і Австралією процесу проти Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL , 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результаті загинули 298 осіб, в тому числі діти.

Терористи "ДНР" заявляли, що під Торезом вони збили військовий літак української армії. Пізніше ці повідомлення були видалені.

"Бук"

У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак MH17 був збитий ракетою з комплексу "Бук" , привезеної з Росії в Первомайський район Донецької області, який на момент катастрофи вже перебував під контролем терористів.

Згідно проміжних підсумків розслідування Міжнародної слідчої групи, ЗРК "Бук" належав 53-й бригаді - підрозділу збройних сил Російської Федерації, що дислокується в Курську.