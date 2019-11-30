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30 листопада • оновлено в 10:38
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Трагічна справа MH17 закінчиться судом в прямому ефірі: озвучені дата і деталі

2.4т
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Перше судове засідання у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі відбудеться в Гаазі 9 березня 2020 року і почне 25-тижневий цикл розглядів.

Про це повідомляє NL Times. Будівля суду перебуватиме під посиленою охороною. Те, що відбуватиметься, планують транслювати в прямому ефірі.

Відзначається, що суд вже зарезервував 25 тижнів для слухань. У 2020 році ці дати будут: 9 –13 березня, 23-27 березня, 8 червня – 3 липня і 31 серпня – 13 листопада. Суд також розгляне справу в 2021 році з 1 лютого по 26 березня.

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Катастрофа MH17 закінчиться судом: дата і деталі

Катастрофа MH17 закінчиться судом: дата і деталі

Заради розгляду цієї справи Нідерланди навіть змінили законодавство – частина слухань буде проходити англійською. Керувати розглядом будуть троє суддів Окружного суду Гааги. Ще двох залишили в резерві.

Будь-який бажаючий потрапити на засідання повинен буде пройти ретельну перевірку на предмет безпеки. У суді також організовують пресцентр для 500 журналістів.

Нагадаємо, раніше були названі імена обвинувачених, які постануть перед судом. Це терористи Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Ігор Гиркин (Стрєлков)
Місце
Нідерланди
Тег
Боїнг МН17
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
А потом такие заголовки..."европейский суд ударил ножом в спину:что известно об абсурдных обвинениях Украины в деле МН 17?"
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Николенко Саша
Николенко Саша
"..которые предстанут перед судом.."(с) сидя дома, на диване, пожёвывая попкорн, и смеясь над этим цирком с конями))
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Ш. Олег
Ш. Олег
Буду с большим вниманием следить за процессом - вдруг действительно докопаются до правды?
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