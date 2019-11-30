Трагічна справа MH17 закінчиться судом в прямому ефірі: озвучені дата і деталі

Перше судове засідання у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі відбудеться в Гаазі 9 березня 2020 року і почне 25-тижневий цикл розглядів.
Про це повідомляє NL Times. Будівля суду перебуватиме під посиленою охороною. Те, що відбуватиметься, планують транслювати в прямому ефірі.
Відзначається, що суд вже зарезервував 25 тижнів для слухань. У 2020 році ці дати будут: 9 –13 березня, 23-27 березня, 8 червня – 3 липня і 31 серпня – 13 листопада. Суд також розгляне справу в 2021 році з 1 лютого по 26 березня.
Катастрофа MH17 закінчиться судом: дата і деталі
Заради розгляду цієї справи Нідерланди навіть змінили законодавство – частина слухань буде проходити англійською. Керувати розглядом будуть троє суддів Окружного суду Гааги. Ще двох залишили в резерві.
Будь-який бажаючий потрапити на засідання повинен буде пройти ретельну перевірку на предмет безпеки. У суді також організовують пресцентр для 500 журналістів.
Нагадаємо, раніше були названі імена обвинувачених, які постануть перед судом. Це терористи Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 чоловік, всі вони загинули.
Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, по якому її перевозили.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Європейський Союз закликав Росію визнати відповідальність за крах рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.
17 липня 2019 року СБУ передала Міжнародній слідчій групі докази.
При цьому російська "Новая газета" написала, нібито міжнародні розслідувачі у справі збитого рейсу МН17 купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".
Пізніше Росія пішла на таємні переговори щодо катастрофи з Boeing-777 на Донбасі.
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