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8 січня • оновлено в 12:56
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Катастрофа літака МАУ в Ірані: в РНБО уточнили дані по пасажирам

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На літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ, який розбився в Ірані разом з 167 пассажирами, було зареєстровано більше осіб.

Двоє людей не встигли сісти на літак, повідомив секретар РНБО Олексій Данилов у ході брифінгу.

Місце трагедії

Місце трагедії

"Усього на рейс було зареєстровано 169 осіб, дві людини не сіли на лайнер Boeing 737-800, що розбився під Тегераном, вони не громадяни України", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Теги
розбився літак МАУ РНБО
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