Катастрофа літака МАУ в Ірані: в РНБО уточнили дані по пасажирам

На літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ, який розбився в Ірані разом з 167 пассажирами, було зареєстровано більше осіб.
Двоє людей не встигли сісти на літак, повідомив секретар РНБО Олексій Данилов у ході брифінгу.
Місце трагедії
"Усього на рейс було зареєстровано 169 осіб, дві людини не сіли на лайнер Boeing 737-800, що розбився під Тегераном, вони не громадяни України", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули.
В результаті падіння літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їх імена.
У МАУ заявили, що літак перед катастрофою встиг набрати висоту 2 400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
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