Євросоюз оновив список безпечних для подорожей країн

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Світ
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  • Перелік носить рекомендаційний, а не обов'язковий характер

  • ЄС виключив із "безпечних" країн Канаду, Грузію та Туніс

  • Україна до списку не потрапила

Подорожі в карантин

Європейський союз оприлюднив оновлений перелік третіх країн, для яких можна зняти обмеження на поїздки.

Список з'явився на сайті Ради Європи у четвер, 22 жовтня. Зазначимо, що України серед цих держав не вказано.

Порівняно з минулим переліком (який був складений на початку серпня), в новому немає Канади, Грузії та Тунісу. Рішення виключити їх основане на погіршенні епідеміологічної ситуації. Водночас до списку було додано Сінгапур.

Наразі список виглядає так:

  • Австралія;

  • Нова Зеландія

  • Руанда;

  • Сінгапур;

  • Таїланд;

  • Уругвай;

  • Південна Корея;

  • Японія;

  • Китай (за умови підтвердження взаємності).

Також країнам ЄС рекомендується поступово знімати обмеження на поїздки для спеціальних адміністративних районів Китаю, Гонконгу та Макао, за умови підтвердження взаємності.

У пресслужбі додали, що жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану в цій рекомендації розглядаються в якості резидентів ЄС.

Критерії визначення третіх країн, щодо яких рекомендовано скасувати поточне обмеження на подорожі, охоплюють епідеміологічну ситуацію та заходи карантину, включаючи фізичне дистанціювання, а також економічні та соціальні міркування.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Нагадаємо:

  • Станом на ранок четверга, 22 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 322 879 випадків коронавірусної інфекції. З них 7053 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом за добовим приростом.

  • За 21 жовтня коронавірусом у Києві заразилася рекордна кількість осіб – 631.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти дали просту інструкцію, як знезаразити речі в багажі після повернення з відпустки й уникнути зараження коронавірусом.

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