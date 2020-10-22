Євросоюз оновив список безпечних для подорожей країн
Перелік носить рекомендаційний, а не обов'язковий характер
ЄС виключив із "безпечних" країн Канаду, Грузію та Туніс
Україна до списку не потрапила
Європейський союз оприлюднив оновлений перелік третіх країн, для яких можна зняти обмеження на поїздки.
Список з'явився на сайті Ради Європи у четвер, 22 жовтня. Зазначимо, що України серед цих держав не вказано.
Порівняно з минулим переліком (який був складений на початку серпня), в новому немає Канади, Грузії та Тунісу. Рішення виключити їх основане на погіршенні епідеміологічної ситуації. Водночас до списку було додано Сінгапур.
Наразі список виглядає так:
Австралія;
Нова Зеландія
Руанда;
Сінгапур;
Таїланд;
Уругвай;
Південна Корея;
Японія;
Китай (за умови підтвердження взаємності).
Також країнам ЄС рекомендується поступово знімати обмеження на поїздки для спеціальних адміністративних районів Китаю, Гонконгу та Макао, за умови підтвердження взаємності.
У пресслужбі додали, що жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану в цій рекомендації розглядаються в якості резидентів ЄС.
Критерії визначення третіх країн, щодо яких рекомендовано скасувати поточне обмеження на подорожі, охоплюють епідеміологічну ситуацію та заходи карантину, включаючи фізичне дистанціювання, а також економічні та соціальні міркування.
Карта поширення коронавірусу в світі:
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