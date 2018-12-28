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Росія відгородила вкрадений Крим парканом: всі деталі

29.8тЧитати матеріал російською

Окупанти відгородили вкрадений в України Крим загородженням. Воно було зведене на півночі півострова.

"Завершилося планове будівництво кордону інженерно-технічних споруд і налагодження складної системи сигналізаційних датчиків у районі Перекопського перешийка", — цитує "РИА Новости" прес-службу так званого кримського прикордонного управління ФСБ.

Зазначено, що планування почалося ще у 2015 році. Нині ж комплекс охоронної сигналізації введений в експлуатацію.

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Росія відгородила Крим парканом

Росія відгородила Крим парканом

Корреспондент

"Рубіж інженерних споруд складається із декількох типів загородження довжиною понад 60 кілометрів і розміщених на ньому декількох сотень датчиків різного типу дії, розташованих як прихованим, так і відкритим способом, а також оснащених системами телевізійного спостереження, які мають тепловізійну апаратуру для забезпечення ефективнішого контролю за місцевістю у темний час доби і в умовах поганої видимості", — стверджують окупанти.

Зокрема були встановлені два сигналізаційні комплекси.

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"Основу першого становлять вібраційні датчики, які на момент підходу порушника до огорожі передають інформацію у вигляді сигналу тривоги, основу другого — радіопроменеві датчики, які вмикають відеокамери з можливістю нічного бачення і передачі відеотрансляції", — йдеться у заяві.

У Державній прикордонній службі України підтвердили появу паркану на адмінкордоні з окупованим Кримом, який при цьому не видно з материкової частини країни.

"Цю конструкцію не видно з материкової України, тобто вона розташована більше у глибині. За нашою інформацією, конструкція досить "сира". Там встановлювалися прилади, які ще не апробовані і тільки нещодавно розроблені", — сказав спікер Держприкордонслужби Олег Слободян у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Самі ж окупанти пояснили будівництво загороджувальних конструкцій "захистом від провокацій неадекватних радикалів".

Пізніше у мережі показали відео паркану росіян в анексованому Криму. Зі свого боку в Міністерстві закордонних справ України зазначили, що відповідальність кремлівського окупаційного режиму за злочини неминуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Російська академія наук нібито знайшла частковий вихід для вирішення проблеми з водою в анексованому Криму. Йдеться про установку, яка перетворюватиме на воду пару з повітря.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Не там вони паркани ставлять - треба вздовж україно-російського кордону, а не між двома українськими регіонами. Нащо ж робити подвійну роботу?
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Стойко Invar
Стойко Invar
хохлы, завидовать нужно молча!
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Петр Петрович
Петр Петрович
А мальчик сеня не смог
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