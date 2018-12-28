Росія відгородила вкрадений Крим парканом: всі деталі

Окупанти відгородили вкрадений в України Крим загородженням. Воно було зведене на півночі півострова.
"Завершилося планове будівництво кордону інженерно-технічних споруд і налагодження складної системи сигналізаційних датчиків у районі Перекопського перешийка", — цитує "РИА Новости" прес-службу так званого кримського прикордонного управління ФСБ.
Зазначено, що планування почалося ще у 2015 році. Нині ж комплекс охоронної сигналізації введений в експлуатацію.
Росія відгородила Крим парканом
Корреспондент
"Рубіж інженерних споруд складається із декількох типів загородження довжиною понад 60 кілометрів і розміщених на ньому декількох сотень датчиків різного типу дії, розташованих як прихованим, так і відкритим способом, а також оснащених системами телевізійного спостереження, які мають тепловізійну апаратуру для забезпечення ефективнішого контролю за місцевістю у темний час доби і в умовах поганої видимості", — стверджують окупанти.
Зокрема були встановлені два сигналізаційні комплекси.
"Основу першого становлять вібраційні датчики, які на момент підходу порушника до огорожі передають інформацію у вигляді сигналу тривоги, основу другого — радіопроменеві датчики, які вмикають відеокамери з можливістю нічного бачення і передачі відеотрансляції", — йдеться у заяві.
У Державній прикордонній службі України підтвердили появу паркану на адмінкордоні з окупованим Кримом, який при цьому не видно з материкової частини країни.
"Цю конструкцію не видно з материкової України, тобто вона розташована більше у глибині. За нашою інформацією, конструкція досить "сира". Там встановлювалися прилади, які ще не апробовані і тільки нещодавно розроблені", — сказав спікер Держприкордонслужби Олег Слободян у коментарі "Інтерфакс-Україна".
Самі ж окупанти пояснили будівництво загороджувальних конструкцій "захистом від провокацій неадекватних радикалів".
Пізніше у мережі показали відео паркану росіян в анексованому Криму. Зі свого боку в Міністерстві закордонних справ України зазначили, що відповідальність кремлівського окупаційного режиму за злочини неминуча.
ФСБ России показала стену на въезде в Крым.— Крым. Реалии (@krymrealii) 28 грудня 2018 р.
Металлическая конструкция должна защитить аннексированный полуостров от диверсий, контрабанды запрещенных веществ, табака, алкоголя и оружия pic.twitter.com/b8tlDwmSJN
Як повідомляв OBOZREVATEL, Російська академія наук нібито знайшла частковий вихід для вирішення проблеми з водою в анексованому Криму. Йдеться про установку, яка перетворюватиме на воду пару з повітря.
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