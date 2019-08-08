Каменем пробили голову: у Киргизії після штурму міліцейський начальник впав у кому

Начальник міліції Чуйської області Киргизії Самат Курманкулов впав у кому після штурму будинку колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва.

Про це повідомляє 24.kg з посиланням на Міністерство охорони здоров'я. Відзначається, що міліцейський начальник отримав травму під час штурму, йому проломили голову каменем.

У лікарні медики провели потерпілому трепанацію черепа, після чого він ще не приходив до тями.

Самат Курманкулов впав у кому після штурму Скріншот з відео

Стан Курманкулова оцінюється як вкрай важкий, він знаходиться у реанімації.

Самат Курманкулов "Інтерфакс"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі штурм будинку Атамбаєва зв'язали з недавнім висловлюванням президента Росії Володимира Путіна про долю Киргизії.

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