Каменем пробили голову: у Киргизії після штурму міліцейський начальник впав у кому

Начальник міліції Чуйської області Киргизії Самат Курманкулов впав у кому після штурму будинку колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва.
Про це повідомляє 24.kg з посиланням на Міністерство охорони здоров'я. Відзначається, що міліцейський начальник отримав травму під час штурму, йому проломили голову каменем.
У лікарні медики провели потерпілому трепанацію черепа, після чого він ще не приходив до тями.
Самат Курманкулов впав у кому після штурму
Скріншот з відео
Стан Курманкулова оцінюється як вкрай важкий, він знаходиться у реанімації.
Самат Курманкулов
"Інтерфакс"
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі штурм будинку Атамбаєва зв'язали з недавнім висловлюванням президента Росії Володимира Путіна про долю Киргизії.
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