Есть мнение, что гражданин Путин уже настолько оторвался от реальности, что таки ожидал поздравлений от лидеров ведущих стран мира и соседей, что уже вряд ли оправдается. Российские СМИ разнесли сообщение о поздравлении президента Франции Макрона, но на самом деле, тот звонил Путину по другим вопросам, не связанных с выборами. Он довел до старика позицию Запада по Сирии, Украине и химической атаке на Великобританию. Понятно, что от самой Британии поздравление может быть только в виде повестки в суд, а Штаты уже дали знать, что поздравлений не будет.

Очевидно, что и от Украины не будет никаких официальных поздравлений. Понятно, что отдельные граждане и гражданки, поздравили его в частном порядке, но поздравление кума или агентэссы – дежурная вещь и скорее – дань нормам приличия. Из них у Путина может сложиться искаженное впечатление от того, что он остался еще на один срок в объекте недвижимости с золотой сантехникой.

В то же время, Украина уже становится настоящей европейской страной, а потому, просто отмолчаться – нельзя. В какие-то моменты, молчание расценивается как согласие и потому, мы взяли на себя смелость поздравить Владимира Путина от имени редакции и наших многочисленных читателей. Причем, мы намерены это сделать в стиле, который сейчас очень ценится в РФ – с использованием исконности. Мы специально нашли исторический текст, который максимально соответствует нынешней ситуации. Правда, это стремление имеет свою цену. Написан он на языке, который в РФ считают несуществующим. Но нас оправдывает тот факт, что на момент составление оного, русского языка еще не было, а этот – был и на нем писали важные государственные бумаги.

Понятно, что мы его немного подправили, чтобы он полностью подходил именно к этому событию, но правки и добавления – минимальны и даже не совсем парламентские выражения мы оставляем почти без изменений, ибо из песни слов не выкинешь.

Итак, вот этот текст поздравления:

Новини Расследование против России могут закрыть

Ти, президент, чорт мокшанський, i проклятого чорта син і брат, самого Люцеферя секретарь. Якiй тив чорта президент, лицар і говнокомандувач, коли голою сра*ою ежака не вбєш?! Чорт ти, вис*ана твоя морда. Пітух ти навозний, Гамбурзький і Якутський! Hе будешь ти, су*iн син, синiв україннських пiд собой мати, твойого вiйська ми не боїмося, землею i водою будем биться з тобою, враже ти розпроклятий сину! Распроно*об твою мать! Вавилоньский ти жихась, Македонський колесник, Iєрусалимський бравирник, Александрiйський козолуп, Великого і Малого Египта свинарь, Армянська злодиюка, Татарський сагайдак, Сирійський кат, випердок хімічний, у всего свiту i пiдсвiту блазень, самого гаспида онук, а нашего х*я крюк. Свиняча ти морда, кобиляча с*ака, рiзницька собака, нехрещений лоб, ну и мать твою й*б. От так тобi Українці видказали, плюгавче. Не будеш ти i свиней християнських пасти і собак до смерті паплюжити. Тепер кінчаємо, бо числа не знаємо i календаря не маємо, мiсяц у небi, год у книзі, а день такий у нас, який i у вас, за це поцілуй в с*аку нас!..

Поскольку этому тексту (небольшими правками) уже несколько сотен лет и он стал одним из символов украинского народа, то его можно принимать за почти официальный. Надеюсь, это поздравление прочтет, если и не сам Путин, но его окружение – точно. Вот оно и будет приветом от украинцев.