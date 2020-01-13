27 июля 1955 года самолет Lockheed L-049 Constellation, следовавший из Вены в Тель-Авив, нарушил воздушное пространство Болгарии и был сбит двумя МиГ-15. Погибли 58 человек. 28 июля болгарское правительстве признало ошибку и принесло извинения, а позже выплатило Израилю компенсацию.

30 июня 1962 года под Красноярском был попаданием зенитной ракеты сбил Ту-104 Аэрофлота, выполнявший пассажирский рейс из Иркутска в Омск. Погибли все находившиеся на борту 84 человека. Позже выяснилось, что одна из частей ПВО проводила учебные пуски зенитных ракет, и одна из них, потеряв свою цель при прохождении грозового фронта, перенацелилась на самолет.

21 февраля 1973 года в воздушное пространство Израиля ошибочно вошел Boeing 727 компании Libyan Arab Airlines. Истребители ВВС Израиля сбили его, жертвами стали 108 человек. Власти Израиля выплатили семьям погибших компенсацию.

20 апреля 1978 года советский перехватчик Су-15 атаковал Боинг-707 авиакомпании Korean Air Lines, выполнявший рейс КЕ902 по маршруту Париж-Анкоридж-Сеул. Самолет значительно отклонился от курса и вошел в воздушное пространство СССР. Из-за полученных в результате ракетного обстрела повреждений самолет совершил вынужденную посадку на лет озера Корпиярви в Лоухском районе Карельской АССР (см. фото). Осколками ракеты было убито 2 пассажира, еще 13 была оказана медицинская помощь. СССР предъявил Корее счет на $100000 для покрытия стоимости содержания пассажиров лайнера. Авиакомпания отказалась от самолета, чтобы не оплачивать стоимость его эвакуации и воспользоваться страховкой

27 июня 1980 года в Тирренском море потерпел катастрофу DC-9, летевший из Болоньи в Палермо. Погиб 81 человек. После многолетних расследований и разбирательств в 2013 году итальянский суд счел вероятным, что лайнер стал случайной жертвой воздушного боя между самолетами НАТО и Ливии. Правительство Италии обязали выплатить семьям погибших компенсацию.

1 сентября (31 августа по Гринвичу) 1983 года советский перехватчик Су-15 двумя ракетами сбил над южным Сахалином отклонившийся от курса (из-за неправильной настройки автопилота экипажем) и залетевший в воздушное пространство СССР Боинг-747 авиакомпании Korean Air Lines, выполнявший рейс КЕ007 по маршруту Анкоридж-Сеул. Погибли все находившиеся на его борту 269 человек. в 1993 г. Россия передала в ICAO копии всех записей бортовых самописцев самолета, поднятых со дна моря. Авиакомпания выплатила компенсации родственникам погибших, данных о выплатам со стороны России нет.

8 ноября 1983 года сразу после взлета из аэропорта ангольского Лубанго упал Боинг-737 авиакомпании TAAG Angola Airlines, вылетевший в Луанду. Погибло 130 человек. Вскоре партизаны УНИТА заявили, что самолет был сбит ими из ПЗРК советского производства, "так как перевозил военных". Официальные власти Анголы это не признали.

3 июля 1988 года пассажирский Airbus A300 авиакомпании Iran Air, следовавший из иранского Бендер-Аббаса в Дубай, потерпел крушение в районе Персидского залива. Погибли 290 человек. Катастрофа произошла после попадания в самолет ракеты, выпущенной с ракетного крейсера ВМС США Vincennes. Согласно официальным заявлениям Вашингтона, лайнер был ошибочно принят за иранский военный самолет. Иранские власти считали атаку преднамеренной.

4 октября 2001 года над Черным море потерпел крушение Ту-154М авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс по маршруту Тель-Авив—Новосибирск. Все находившиеся на борту 78 человек погибли. Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета, самолет был непреднамеренно сбит ракетой ПВО Украины во время военных учений. Киев выплатил семьям погибших компенсации, однако авиакомпании не удалось отсудить у Минобороны Украины материальный ущерб.

17 июля 2014 года пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавший по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, потерпел крушение недалеко от Донецка. Погибли 298 человек. Как показало международное расследование, лайнер был сбит из ЗРК "Бук", ракета была запущена с территории, контролировавшейся ополчением "ДНР." По версии Минобороны РФ пуск был произведен с территории, находившейся под контролем украинских военных.

8 января 2020 года при взлете из тегеранского аэропорта потерпел крушение Boeing 737 "Международных авиалиний Украины". Через три дня Иран признал, что самолет был сит "по ошибке" иранским ЗРК "Тор" российского производства в ожидании воздушного удара со стороны США.

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