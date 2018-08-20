Военный парад на День независимости Израиля 19 апреля 2018-го года был проведен силами всех родов войск, в десятках городах и поселениях. Самолеты и вертолеты, корабли вдоль берегов, воздушный десант, открытые военные базы.

По традиции над всей территорией страны пролетели боевые самолеты ЦАХАЛа. По заранее объявленному графику они пролетели над 40 городами и поселками от Кирьят-Шмоны на севере до Эйлата на юге. Над Иерусалимом учебно-тренировочные самолеты и перехватчики F-15 несколько часов демонстрировали фигуры высшего пилотажа.

В параде приняли участие новейшие боевые самолеты:

F35I "Адир", "Суфа" F16I, "Барак" F16, "Лави" (израильская модификация французского "Мираж-3").

F-35I - уникальный американский истребитель 5-го поколения, стоимостью 85 миллионов долларов, в этом году впервые получил боевое применение в ходе ударов по террористам в Сирии.

Вертолеты: "Петен" (израильское название американского Apache), "Ясур" (Sikorsky CH-53), "Яншуф" (Blackhawk UH-60).

Транспортные и разведывательные самолеты: "Рам" (Boeing 707), "Шимшон" (Super Hercules C-130J), "Карнаф" (Lockheed C-130 Hercules), "Нахшон" (Gulfstream V), "Цофит" (King Air).

Embraer E-Jets, Boeing 757, Boeing 787 компании "Эль-Аль", пожарные самолеты Air Tractor AT-802 и полицейские вертолеты Bell 206.

Впервые в авиапараде приняли участие зарубежные страны. Греция, Италия, Польша, Канада, Великобритания и Австрия.

Корабли ВМФ Израиля проплыли вдоль побережья от Хайфы до Ашкелона, и отдали якорь в Хайфе (пляж Дадо), Тель-Авиве (пляж Гордон) и на побережье Ашдода. Ракетные катера проектов "Саар 5" и "Саар 4" - израильское наименование - "Нирит", совершили плавание в сопровождении вертолетов, патрульных катеров типа "Дабур" и катеров морского спецназа "Мурена". Вечером у Хайфы прошел парад израильской эскадры. Бойцы морского спецназа "Шаетет-13" показали высадку штурмового отряда с десантных катеров.

Девять военных баз открыли свои двери для всех желающих, и организовали свои парады и шоу-программы.

Авиабаза "Рамат-Давид" имени Эзера Вейцмана: полеты, шоу аэробатики (демонстрация фигур высшего пилотажа), выставка самолетов, систем оборудования, технического обслуживания, вооружений и средств спасения, выступление ансамбля ВВС.

Техническая школа ВВС в районе Хайфы: воздушный парад, шоу аэробатики, выставка самолетов, мультимедийные шоу, выставка противопожарного оборудования, занятия для детей.

Авиабазы "Тель-Ноф" и "Увда": полеты, шоу аэробатики, выставка исторических и современных самолетов, выставка вооружений и спасательного оборудования.

Музей ВВС на базе "Хацерим" к западу от Беэр-Шевы: полеты, шоу аэробатики, показательный полет самолета Boeing Stearman, выставки самолетов и оборудования. В музее - 150 различных самолетов, летавших в ВВС Израиля.

Также свои программы проводила на базах бригад "Йегуда", "Эцион", "Эфраим": выставка танков, бронетранспортеров, боевых машин, стрелкового вооружения, средств связи.

База "Зират Ям-Суф" в Эйлате: выставка оперативных плавсредств, оружия и снаряжения для подводного плавания. Там же можно посмотреть морской парад вдоль берегов Эйлата катеров ВМФ и полиции.

В Хайфе, Тель-Авиве и Тверии более 100 десантников провели парашютное шоу, высадку на управляемых парашютах.